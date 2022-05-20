我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

搭船出海釣魚 卻遇「巨鯊」想吞掉馬達螺旋槳

編譯周辰陽／即時報導
澳洲一群釣客日搭船到外海釣魚，卻碰到一隻目測3公尺長的「巨鯊」咬上漁船馬達的螺旋槳。所幸，鯊魚最終自己鬆口與游走，釣客、鯊魚、馬達及螺旋槳也都毫髮無傷。(路透 )
澳洲一群釣客日搭船到外海釣魚，卻碰到一隻目測3公尺長的「巨鯊」咬上漁船馬達的螺旋槳。所幸，鯊魚最終自己鬆口與游走，釣客、鯊魚、馬達及螺旋槳也都毫髮無傷。(路透 )

澳洲《9news》與Storyful報導，西澳省首府珀斯（Perth）一群釣客日前搭船到外海釣魚，卻碰到一隻「巨鯊」咬上漁船馬達的螺旋槳，接著就不肯鬆口，直到5分鐘後才游開。

這起事件發生在11日，釣客們乘船來到珊瑚灣（Coral Bay）附近海域，但他們的年度釣魚之旅隨即迎來「可怕的轉折」。

從「Fever Fishing Australia」的贊恩船長（Captaib Matt Zen）所拍得影像可見，就在一位釣客奮戰之際，被釣上的青銅鯨鯊（Bronze Whaler Shark）突然出現在接近船尾的海面，尾鰭更打出一陣白色的浪花，隨後就能看到牠緊咬著馬達的螺旋槳，就像試圖吞下去一樣，讓船上眾人驚叫連連。

來源:聯合影音

贊恩船長表示，這隻目測3公尺長的巨鯊先被釣上大概1小時的時間，接著甩脫了釣魚線，隨後追上與咬住馬達。他坦承，就算在自己「最狂野的夢想」中，也從來沒想過一條巨鯊會一口咬住他的船，「牠喜歡上了引擎，掛在那裡好幾分鐘，我們開始有點擔心，該打算怎麼把牠弄走」。

所幸，鯊魚最終自己鬆口與游走，釣客、鯊魚、馬達及螺旋槳也都毫髮無傷。贊恩船長告訴Storyful，「這件事提醒我們，我們就在食物鏈的什麼位置」。

釣魚 澳洲

上一則

坎城影展紅毯 電影拚首映 珠寶也搶全球首曝光

延伸閱讀

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺
Janet記錄辛苦人工受孕得二寶過程 網友看到哭

Janet記錄辛苦人工受孕得二寶過程 網友看到哭
5000年前良渚人的「肉欲」 考古結果：最愛豬肉、鹿肉

5000年前良渚人的「肉欲」 考古結果：最愛豬肉、鹿肉
社區看板／世華亞城5月7日慶亞太裔傳統月

社區看板／世華亞城5月7日慶亞太裔傳統月

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

2022-05-16 00:20
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

2022-05-17 21:00
一隻公獅子不爽管理員瞪牠秒攻擊，母獅見狀趕緊湊過去救人。 (取材自Reddit影片)

影／ 公獅不爽被瞪撲倒管理員 母獅「超神2動作安撫老公」救了全場

2022-05-17 07:16
日本網友開發遊戲「white 200」，玩家得從一片近似白色的方格中，找出真正的白色格子。（取材自推特）

眼力考驗 從200格中找出「真正的白色」 網：看到眼花

2022-05-14 23:45

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工