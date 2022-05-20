搭船出海釣魚 卻遇「巨鯊」想吞掉馬達螺旋槳

澳洲一群釣客日搭船到外海釣魚，卻碰到一隻目測3公尺長的「巨鯊」咬上漁船馬達的螺旋槳。所幸，鯊魚最終自己鬆口與游走，釣客、鯊魚、馬達及螺旋槳也都毫髮無傷。(路透 )

澳洲 《9news》與Storyful報導，西澳省首府珀斯（Perth）一群釣客日前搭船到外海釣魚 ，卻碰到一隻「巨鯊」咬上漁船馬達的螺旋槳，接著就不肯鬆口，直到5分鐘後才游開。

這起事件發生在11日，釣客們乘船來到珊瑚灣（Coral Bay）附近海域，但他們的年度釣魚之旅隨即迎來「可怕的轉折」。

從「Fever Fishing Australia」的贊恩船長（Captaib Matt Zen）所拍得影像可見，就在一位釣客奮戰之際，被釣上的青銅鯨鯊（Bronze Whaler Shark）突然出現在接近船尾的海面，尾鰭更打出一陣白色的浪花，隨後就能看到牠緊咬著馬達的螺旋槳，就像試圖吞下去一樣，讓船上眾人驚叫連連。

來源:聯合影音

贊恩船長表示，這隻目測3公尺長的巨鯊先被釣上大概1小時的時間，接著甩脫了釣魚線，隨後追上與咬住馬達。他坦承，就算在自己「最狂野的夢想」中，也從來沒想過一條巨鯊會一口咬住他的船，「牠喜歡上了引擎，掛在那裡好幾分鐘，我們開始有點擔心，該打算怎麼把牠弄走」。

所幸，鯊魚最終自己鬆口與游走，釣客、鯊魚、馬達及螺旋槳也都毫髮無傷。贊恩船長告訴Storyful，「這件事提醒我們，我們就在食物鏈的什麼位置」。