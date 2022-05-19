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麥當勞狂粉是他 每天吃大麥克長達50年 金氏紀錄認證

編譯周辰陽／即時報導
美國男子戈斯克17日歡慶50周年紀念，但對象不是妻子、也不是工作，而是他熱愛的麥當勞大麥克漢堡。(取材自推特Twitter/GWR)
美國男子戈斯克17日歡慶50周年紀念，但對象不是妻子、也不是工作，而是他熱愛的麥當勞大麥克漢堡。(取材自推特Twitter/GWR)

今日美國報19日報導，美國一名男子歡慶50周年紀念，但對象不是妻子、也不是工作，而是他熱愛的麥當勞大麥克漢堡（McDonald's Big Macs）。

根據金氏世界紀錄，戈斯克（Donald Gorske）17日歡慶標誌著自己幾乎每天吃上一個大麥克漢堡屆50周年的日子。在過去50年間，戈斯克就只錯過8天，偶爾還會一天吃2個大麥克漢堡。他告訴金氏世界紀錄，「當我喜歡某件事情時，我就會一直堅持下去」。

金氏世界紀錄指出，戈斯克於1972年前往威斯康辛州馮杜拉克市（Fond du Lac, WI）當地的一間麥當勞，並在那裡吃下他的第一口大麥克漢堡。戈斯克說，「我在那一刻說，『我可能會一輩子吃這玩意』。」

從金氏世界紀錄放上Instagram的照片可以看到，戈斯克最開始吃大麥克漢堡的麥當勞也恭賀這一位死忠的顧客。該店移除標誌上跟戈斯克名字相應的字母，並在下方的告示牌寫著，「恭喜唐的50年大麥克」。

戈斯克在1999年吃下15490個大麥克漢堡後，就打破了一生中吃掉最多大麥克漢堡的紀錄。金氏世界紀錄2021年將他吃掉的大麥克漢堡總數更新為32340個。他表示，「我下半輩子大概會每天吃大麥克漢堡」。

麥當勞 McDonald's 字母

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