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Netflix全新推出兒童「神祕箱」讓孩子探索最愛影片

記者陳立儀／即時報導
兒童「最愛影片」的類別以角色來分類，開啟Netflix就能以輕鬆的方式找到喜愛的角色、節目與影片。(圖:Netflix提供)
兒童「最愛影片」的類別以角色來分類，開啟Netflix就能以輕鬆的方式找到喜愛的角色、節目與影片。(圖:Netflix提供)

宅居在家的親子生活，除了孩子最愛的最愛的玩具、食物和歌曲，更需要影音娛樂作伴，Netflix近日全新推出「神祕箱」功能，開放給全球會員使用，打造有趣安全的園地，供孩子盡情探索下一部鍾愛的影集與電影，與耳熟能詳的角色重聚。無論是「寶貝老闆：返寶還童」（Boss Baby: Back In The Crib）等備受喜愛的喜劇影集系列，或「重返大荒野」（Back to the Outback）這類有眾多討喜新角色的動畫冒險電影，應有盡有，等著孩子們來「開箱」。

孩童和家長都可以享受Netflix「神祕箱」新功能的樂趣： 1.以兒童使用者身分登入；2.找到首頁最上方的兒童「最愛影片」，此類別著重以角色來分門別類，孩子在開啟Netflix 時，即可用更加輕鬆而生動的方式找到他們喜愛的角色、節目與影片；3.將游標移到閃閃發光的「神秘箱」上方，探索「最新推薦」內容。

Netflix致力於提供引人入勝的客製化專屬體驗，過去一年來推出了包括「神祕箱」在內的多項功能，像是「兒童 Top 10」榜單、兒童觀影回顧、推薦電子郵件以及家長控制等工具讓Netflix成為可供每個人探索與休閒娛樂的安全園地。

Netflix推出「神祕箱」功能，找到首頁最上方的兒童「最愛影片」，將游標移到閃...
Netflix推出「神祕箱」功能，找到首頁最上方的兒童「最愛影片」，將游標移到閃閃發光的「神秘箱」上方，探索「最新推薦」。(圖:Netflix提供)

Netflix 電影 親子

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