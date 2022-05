Netflix全新推出兒童「神祕箱」讓孩子探索最愛影片

兒童「最愛影片」的類別以角色來分類,開啟Netflix就能以輕鬆的方式找到喜愛的角色、節目與影片。(圖:Netflix提供)

宅居在家的親子 生活,除了孩子最愛的最愛的玩具、食物和歌曲,更需要影音娛樂作伴,Netflix 近日全新推出「神祕箱」功能,開放給全球會員使用,打造有趣安全的園地,供孩子盡情探索下一部鍾愛的影集與電影 ,與耳熟能詳的角色重聚。無論是「寶貝老闆:返寶還童」(Boss Baby: Back In The Crib)等備受喜愛的喜劇影集系列,或「重返大荒野」(Back to the Outback)這類有眾多討喜新角色的動畫冒險電影,應有盡有,等著孩子們來「開箱」。

孩童和家長都可以享受Netflix「神祕箱」新功能的樂趣: 1.以兒童使用者身分登入;2.找到首頁最上方的兒童「最愛影片」,此類別著重以角色來分門別類,孩子在開啟Netflix 時,即可用更加輕鬆而生動的方式找到他們喜愛的角色、節目與影片;3.將游標移到閃閃發光的「神秘箱」上方,探索「最新推薦」內容。

Netflix致力於提供引人入勝的客製化專屬體驗,過去一年來推出了包括「神祕箱」在內的多項功能,像是「兒童 Top 10」榜單、兒童觀影回顧、推薦電子郵件以及家長控制等工具讓Netflix成為可供每個人探索與休閒娛樂的安全園地。