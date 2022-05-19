影／NCAA棒球賽 他「用爬的」盜本壘竟然成功了

布蘭尼根盜本壘跌倒後，一路爬回本壘得分。(影片截圖)

棒球場上從一壘盜上二壘不稀奇，二盜三有一點稀奇，盜本壘就真的很罕見了。不過，近日NCAA 一級大西洋海岸聯盟聖母大學棒球隊，對上西北大學 的比賽中，跑者布蘭尼根（Jack Brannigan）不僅盜本壘，而且還步伐踉蹌，最終手腳並用爬回本壘得分。

TOP 3 | Jack Brannigan did it again!!!!!!@JBrannigan06 steals home for the third time in his career!!!!!



ND 7, NU 0#GoIrish pic.twitter.com/HvdGXNXa8t — Notre Dame Baseball (@NDBaseball) May 17, 2022

比賽進行至3局上，當時聖母大學以6：0領先，2出局後布蘭尼根攻佔三壘，這時打者為左打，西北大學選擇佈陣，讓守備方稍稍移往右半邊，布蘭尼根則在2好2壞後發動盜壘，不過，他才跑沒幾步就跌個踉蹌，而為了不讓自己「仆街」，他伸出雙手撐地，接著就手腳並用，用爬的安全抵達本壘。

突如其來的盜本壘嚇壞眾人，就連西北大學的投手也不知所措，導致球傳向本壘時傳偏，捕手也無法正常接捕、觸殺，而根據聖母大學棒球隊的數據，這已是布蘭尼根大學生涯第3度盜本壘成功。