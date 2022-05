影／NCAA棒球賽 他「用爬的」盜本壘竟然成功了

棒球場上從一壘盜上二壘不稀奇,二盜三有一點稀奇,盜本壘就真的很罕見了。不過,近日NCAA 一級大西洋海岸聯盟聖母大學棒球隊,對上西北大學 的比賽中,跑者布蘭尼根(Jack Brannigan)不僅盜本壘,而且還步伐踉蹌,最終手腳並用爬回本壘得分。

TOP 3 | Jack Brannigan did it again!!!!!!@JBrannigan06 steals home for the third time in his career!!!!!



ND 7, NU 0#GoIrish pic.twitter.com/HvdGXNXa8t