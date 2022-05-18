一口燙舌、一眼夜景 四川成都推出首輛「火鍋巴士」

火鍋巴士「票價」89元人民幣，包含全程交通、美食套餐、講解等內容。（影片截圖）

中國首輛火鍋主題巴士將於近日在四川成都上線，乘客可以在車上一口麻辣鮮香，一眼煙火街巷。

成都商報報導報導，伴隨著「噹噹噹……」的清脆鈴聲，一輛以辣椒紅為主體顏色的鐺鐺車，緩緩停在了IFS樓下，這便是成都公交集團最新打造的火鍋主題巴士。走進車廂，座椅已改成對坐形式，中間的桌子上擺放著餐巾紙等。整個車廂共8張餐桌。

四川推出中國首輛火鍋巴士。（取材自微博）

火鍋巴士「票價」89元人民幣，包含全程交通、美食 套餐、講解等內容，每票可支持2~3位消費者用餐。該車僅運行1個月，開行時間為每天晚上7時，每天一班，途經太古里、望平街、339電視塔、天府廣場等夜間地標景點，全程約90分鐘。

成都公交集團新城市巴士公司相關負責人介紹，車上的火鍋食材均為熟食，上桌即食，無需加熱烹煮。考慮到外地遊客的口味差別，大龍燚還將火鍋辣度進行了微調，盡量滿足更多人的需求。

除了火鍋，巴士上還配有行車助理，給吃貨們講解成都火鍋的文化起源以及沿途景點故事，讓整趟行程不枯燥。

成都公交集團新城市巴士公司相關負責人表示，火鍋巴士是繼熊貓線、錦城線、夜遊線等觀光 旅遊線路之後，觀光巴士的再次創新升級，未來還將依托酒、茶、川菜等特色美食元素，陸續推出酒館巴士、茶館巴士、川菜巴士……借助觀光巴士這個載體去發掘和展示成都獨特的美食特質，助力建設「世界美食之都」。