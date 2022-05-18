沒有可口可樂的日子 俄公司推出山寨版可樂、芬達、雪碧

俄國飲料生產商Ochakovo推出三款分別名為「CoolCola」、「Fancy」和「Street」的飲料。（取材自推特）

在美國可口可樂 公司因俄烏衝突宣布暫停在俄國 的業務後，一家俄國飲料製造商推出了一系列「高仿」飲料，以取代退出俄國市場的可口可樂。

澎湃新聞引述俄國媒體報導，俄國飲料生產商Ochakovo近日宣布推出三款分別名為「CoolCola」、「Fancy」和「Street」的汽水，以取代可口可樂公司生產的可口可樂（Coca Cola）、芬達（Fanta）和雪碧（Sprite），就連包裝配色也幾乎一樣。

自從可口可樂公司3月暫停在俄國的業務以來，這三種全球常見的飲料再出現在俄國的貨架上。莫斯科時報報導稱，雖然還是可以在商店中找到可口可樂公司的產品，但自3月以來，價格飆升了約200%。

Ochakovo於1978的蘇聯時期成立，主要生產傳統俄國飲料，該公司並不是唯一一家試圖利用可口可樂退出俄國市場機遇的公司。今年4月起，就有兩家公司分別推出名為「Grink Cola」的汽水，以及名為「Komi Cola」的汽水品牌。

然而，市場對這兩種新產品的反應褒貶不一，一些客戶抱怨這兩種汽水「不甜，也沒那麼多氣泡」。