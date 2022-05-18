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烏克蘭總統隔空現身坎城影展 奧斯卡影帝獲頒榮譽獎

記者陳建嘉／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊連線，在盧米埃戲院大銀幕上向坎城影展觀眾問好。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊連線，在盧米埃戲院大銀幕上向坎城影展觀眾問好。（路透）

第75屆坎城影展於17日盛大開幕，評審團主席、法國男星文森林登（Vincent Lindon）也曾以「衡量一個人」（The Measure Of A Man）獲得坎城影帝殊榮，他率領評審團成員包括伊朗名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）、「龍紋身的女孩」（The Girl with the Dragon Tattoo）歐蜜瑞佩斯（Noomi Rapace）、英國女星蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall）、挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）出席，就連烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都透過視訊喊話。

文森林登（左三）率領坎城影展評審團成員，一同出席記者會。（歐新社）
文森林登（左三）率領坎城影展評審團成員，一同出席記者會。（歐新社）

澤倫斯基以透過VCR視訊的形式現身，他提到喜劇巨星卓别林（Charlie Chaplin）即便是在面對獨裁者希特勒的年代，也能夠勇於對抗強權，透過電影藝術來表達政治理念，「如今俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭，更意圖要進入歐洲，電影人不該保持沉默」，評審團主席文森林登先前在記者會被問及烏克蘭戰爭，也表明這個世界正在改變，「但不會改變我們看待電影的方式」。

資深男星佛瑞斯惠特克（Forest Whitaker）拿下有坎城影展終身成就獎名號的「榮譽金棕櫚獎」，他曾以「最後的蘇格蘭王」（The Last King of Scotland）拿下奧斯卡影帝，他同時也提到自己首度造訪坎城，是因為在1988年主演克林伊斯威特（Clinton Eastwood）執導音樂傳記電影「菜鳥帕克」（Bird），當年也拿下坎城影帝，「坎城影展改變了我的人生，讓我確信自己選擇的是對的」，更笑說自己當時還很年輕，能夠受邀出席就很開心，沒想到還能得獎，是莫大的光榮。第75屆坎城影展已於即日起至28日舉行。

奧斯卡影帝、坎城影帝佛瑞斯惠特克獲頒坎城榮譽獎。（美聯社）
奧斯卡影帝、坎城影帝佛瑞斯惠特克獲頒坎城榮譽獎。（美聯社）

坎城影展 電影 烏克蘭

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