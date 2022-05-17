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免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

編譯孫梁／綜合17日電
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

白宮17日表示，全美家庭即日起可向政府再申領8個免費的居家檢測劑，使每個家庭獲得的免費檢測劑總數增加到16個；拜登政府也要求國會追加225億元防疫資金，以用於新冠病毒的檢測、治療與生產疫苗

免費檢測劑是通過政府的新冠病毒檢測網站COVIDTests.gov申領，該網站今年1月開通供民眾免費申請，3月開放第二次申領，如今政府又通過該網站第三次向民眾提供居家檢測劑；前兩次為每個家庭每次最多領取四個，第三次增加為每個家庭八個，使免費申領的數量達到16個，16日已開放申請，民眾可上網https://www.covid.gov/tests登記。上網有困難或需要協助下單的民眾可以撥打1-800-232-0233專線電話求助。

聯邦政府迄今已向民眾免費提供了3億5000萬個檢測劑，本輪新增加的檢測劑用的是去年紓困金的資金；白宮17日要求追加225億元資金，表示如果不增加開支，就無力做更多檢測。

白宮網站的事實清單上說：「由於國會未能提供額外資金，政府無法保證對國內檢測劑生產的投入，因此將影響到政府繼續提供免費檢測劑的能力。」

白宮多次警告說，如不追加資金，防疫工作將受到嚴重影響，包括威脅到疫苗的生產。政府本月初預計今年秋冬之交全國可能新增1億人感染，但這一估計由於缺乏數據支持，被認為是可能出於政治動機。

聯邦疾病防治中心(CDC)16日更新了防疫指南，贊成對所有國內遊客進行檢測，而以前的指南是建議沒有接種疫苗的人在旅行前要進行檢測。

檢測 白宮 疫苗

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