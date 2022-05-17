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東加火山爆發 創現代儀器記錄以來最大規模爆炸

中央社倫敦16日綜合外電報導
南太平洋島國東加1月15日發生海底火山噴發。歐新社
南太平洋島國東加1月15日發生海底火山噴發。歐新社

南太平洋島國東加附近海底火山1月發生大規模噴發，釀成慘重災情。如今證實是現代儀器記錄以來，大氣層內規模最大爆炸，不僅超越20世紀的所有火山爆發，也較二戰後任何一次原子彈試爆更強。

英國廣播公司（BBC）報導，美國最新一期「科學」（Science）雜誌刊登2篇關於東加海底火山爆發的論文。美國和英國研究人員發現，本次火山爆發產生的大氣擾動，只有1883年印尼喀拉喀托（Krakatoa）火山爆發可與之相比。

當年喀拉喀托火山爆發，奪走至少3萬6000條人命，而東加洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山於1月15日噴發後，儘管也有引發海嘯，但傷亡人數非常少。

論文第一作者、美國加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）學者馬托薩（Robin Matoza）表示：「東加火山爆發是一起真正的全球性事件，就像喀拉喀托火山爆發一樣。但現在我們擁有各式各樣的地球物理觀測儀器」，包括一系列陸基和太空儀器，如大氣壓力感測器（atmospheric pressure sensor）、地震儀（seismometer）、水中受波器（hydro-phone）和一組在整個光譜範圍內監測地球的衛星，這些儀器記錄到的數據「在現代史上堪稱前所未見」。

東加火山爆發後，其產生的人耳可辨識聲波最遠傳播到1萬公里外的美國阿拉斯加，當地有通報稱反覆聽見隆隆聲。

為遵守「全面禁止核子試爆條約」（Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty）而設置的全球監測網絡也顯示，東加火山噴發產生的大氣壓力波與史上最大核爆、蘇聯1961年試爆的「沙皇炸彈」（Tsar bomb）威力相當，但持續時間長達4倍，壓力波至少環繞地球4次。

這種大氣壓力波稱為「藍姆波」（Lamb waves），以20世紀早期英國數學家藍姆（Horace Lamb）命名。這是一種在地表空氣中以音速傳送的能量波，能維持並被偵測很長一段時間。

一旦藍姆波與海浪相結合，就可能產生海嘯，在太平洋、大西洋和地中海都有類似案例。

目前科學家仍在調查東加海嘯具體成因。毫無疑問，部分成因是由火山爆發的壓力波所造成，但研究人員仍在確定，火山山體部分坍塌是否也是海嘯重要成因。 

東加 英國 加州大學

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