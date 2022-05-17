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中國上市公司鬧笑話「臨時股東大會」寫成「臨死」

中央社／香港17日電
深圳和而泰公司。（取材自微博）
深圳和而泰公司。（取材自微博）

據報導，中國上市公司發布文件不時寫錯字，鬧笑話，最新一樁發生在深圳和而泰公司，其法律文件把「臨時股東大會」寫成「臨死股東大會」。

根據南方都市報今天報導，這家深圳上市公司昨天透過中倫律師事務所發出法律意見書，內容誤把「臨時股東大會」寫成「臨死股東大會」。

報導表示，這個錯誤馬上成為網上笑話，有網友留言說，「這……未免太可怕了」、「有點悲壯，其實不用死的」、「幫公司問一句：能撤回嗎」。

據報導，和而泰昨晚已重新發布同一公告並修改了上述錯誤。

公開訊息顯示，和而泰於2010年5月上市，公司主營業務為家庭用品智慧控制器、新一代智慧控制器等；公司2021年度的營業收入為人民幣59.8億元。

中倫律師事務所是中國綜合實力較強的律師事務所之一。

另據報導，中國上市公司文件鬧出「烏龍」的不在少數。

此前，格力電器發布的超短期融資券募集說明書中，出現了「張偉，男，1976年畜生」字樣，其後更正為「張偉，男，1976年出生」。

菲利華公司於2018年3月發布年報，指公司高層都有「超高年薪」，其中董事長吳學民110億元，總經理商春利88億元，董事、副總經理周生高79億元等，14位董監高層成員的薪資合計達698億元。

報導又舉例指出，去年3月26日，科網公司嗶哩嗶哩在香港交易所發布的公告，把本公司的具體名稱誤寫為「百度集團股份有限公司」。

報導引述北京市盈科（深圳）律師事務所高級合夥人朱逸聰意見表示，上市公司所犯的上述烏龍事件，很多是無意造成的，但作為上市公司，對此應加以重視，如果因為公告失誤或違規，造成股民損失，股民可以進行索賠。

中倫律師事務所發出法律意見書，內容誤把「臨時股東大會」寫成「臨死股東大會」。（取...
中倫律師事務所發出法律意見書，內容誤把「臨時股東大會」寫成「臨死股東大會」。（取材自微博）

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