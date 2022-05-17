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安珀赫德：婆婆剛死 強尼戴普就吵「床上有大便」

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普再次回到法庭，態度仍一派輕鬆。（路透資料照片）
強尼戴普再次回到法庭，態度仍一派輕鬆。（路透資料照片）

強尼戴普（Johny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司休息一周後再度開戰，進入交叉詢問過程後，安珀火力全開，指控強尼戴普在蜜月時就對她動粗，還在他母親過世後不久就馬上跟她吵床上有大便這件事，諷刺稱他「對狗大便病態執迷」，但她自己卻犯下一個大錯，招來砲火猛烈的攻擊：承認自己當初離婚時要捐出的350萬美元並沒有全數付清，然而她過去幾度稱已經都捐了，明顯撒謊。

自從強尼與安珀的官司大戰回到美國開打後，主流與輿論風向幾乎一面倒向強尼，很大原因就在於安珀好幾度說法被打臉，不只是前後反反覆覆的說詞被揪出有撒謊的情況，化妝品牌也來插一腳、揭穿她號稱用該牌的遮瑕粉餅去蓋掉臉上的瘀青，其實那款產品一直到她離婚後的一年才上市，她根本不可能有機會在「被家暴」後使用得到這個產品。外界大都認為安珀就是個滿嘴謊言的騙子，各種冷嘲熱諷的文章和影片，也都等於是在為強尼助陣。而今，她連英國媒體都惹上了。

安珀赫德仍在法庭上不時落淚以示委屈，卻被英國媒體揪出以前一直撒謊。（路透）
安珀赫德仍在法庭上不時落淚以示委屈，卻被英國媒體揪出以前一直撒謊。（路透）

前年強尼狀告英國「太陽報」報導中稱他會對妻子動粗、涉及誹謗，他與安珀都到了倫敦出庭，最後他被判敗訴，安珀又一度取得勝利，但英國「每日郵報」抓出當時安珀作證時表示已把350萬美元—她離婚和解金的一半，依約捐給美國公民自由聯盟與洛杉磯兒童醫院，且從2018年接受荷蘭節目訪問時就這麼說，直到現在才改口稱：「我真的有意願要把承諾的數字都捐出來，可是強尼在2019年3月告我誹謗、索賠5000萬美元，希望他停手，我才能夠把錢都捐出去。」前後比照，她就是一直在撒謊，連在英國法庭都還在騙人，「每日郵報」的報導顯然是讓外界更加深「安珀說詞不可信」的印象。

至於強尼始終放不下的「床上有大便」事件，安珀再次強調是強尼的狗狗Boo惹禍，稱牠在年幼時就曾經誤食過強尼的大麻，導致一直都有腸胃問題，安珀表示自己才在30歲生日的時候被「她很愛卻很暴力」的老公動粗，來到生命中的轉捩點，怎麼還會有心情開這種不好玩的玩笑，還反嗆：「我不知道那個成年女人會幹這種事？」不曉得是否日後又會改口。

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