北美票房「奇異博士2」光環稍減「燃火的女孩」開片成績慘

「奇異博士2:失控多重宇宙」蟬聯北美票房冠軍。(美聯社)

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)周末票房成績遠不如上周開片表現,但北美估計仍有6100萬美元進帳,蟬聯冠軍寶座。

法新社報導,英國男星班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)主演的「奇異博士2:失控多重宇宙」,上周末開片寫下今年最佳的1.87億美元佳績,美加總票房如今達2.92億美元。若加上海外的3.96億美元,全球進帳來到6.88億美元。

13至15日期間北美票房排名第2的是動作喜劇動畫片「壞蛋聯盟」(The Bad Guys),這部由山姆洛克威爾(Sam Rockwell)、奧卡菲娜(Awkwafina)等人幕後配音的作品,有690萬美元表現。

連續第2個周末排名第3的是「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2),票房460萬美元。

第4名是改編自恐怖大師史蒂芬金(Stephen King)作品的「燃火的女孩」(Firestarter),吸金380萬美元。對於環球影片公司(Universal Picture)這等規模的製片公司來說,這樣的開片成績令人失望。

「燃火的女孩」改編自恐怖大師史蒂芬金(Stephen King)作品。(美聯社)

柴克艾弗隆(Zac Efron)主演的「燃火的女孩」在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)僅拿下12%好評;反觀排名第5的「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)則有96%,上映第8個周末有330萬美元表現。

第6名至第10名的電影 依序為:「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore),240萬美元;「失落謎城」(The Lost City),170萬美元;「北方人」(The Northman),170萬美元;「家庭瘋狂露營」(Family Camp),140萬美元;「超吉任務」(The Unbearable Weight of Massive Talent),110萬美元。