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北美票房「奇異博士2」光環稍減「燃火的女孩」開片成績慘

中央社／洛杉磯15日綜合外電
「奇異博士2：失控多重宇宙」蟬聯北美票房冠軍。（美聯社）
「奇異博士2：失控多重宇宙」蟬聯北美票房冠軍。（美聯社）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）周末票房成績遠不如上周開片表現，但北美估計仍有6100萬美元進帳，蟬聯冠軍寶座。

法新社報導，英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的「奇異博士2：失控多重宇宙」，上周末開片寫下今年最佳的1.87億美元佳績，美加總票房如今達2.92億美元。若加上海外的3.96億美元，全球進帳來到6.88億美元。

13至15日期間北美票房排名第2的是動作喜劇動畫片「壞蛋聯盟」（The Bad Guys），這部由山姆洛克威爾（Sam Rockwell）、奧卡菲娜（Awkwafina）等人幕後配音的作品，有690萬美元表現。

連續第2個周末排名第3的是「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），票房460萬美元。

第4名是改編自恐怖大師史蒂芬金（Stephen King）作品的「燃火的女孩」（Firestarter），吸金380萬美元。對於環球影片公司（Universal Picture）這等規模的製片公司來說，這樣的開片成績令人失望。

「燃火的女孩」改編自恐怖大師史蒂芬金（Stephen King）作品。（美聯社）
「燃火的女孩」改編自恐怖大師史蒂芬金（Stephen King）作品。（美聯社）

柴克艾弗隆（Zac Efron）主演的「燃火的女孩」在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）僅拿下12%好評；反觀排名第5的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）則有96%，上映第8個周末有330萬美元表現。

第6名至第10名的電影依序為：「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），240萬美元；「失落謎城」（The Lost City），170萬美元；「北方人」（The Northman），170萬美元；「家庭瘋狂露營」（Family Camp），140萬美元；「超吉任務」（The Unbearable Weight of Massive Talent），110萬美元。

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