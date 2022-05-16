我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技拖累那指 史指震盪收低

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

新加坡快篩試劑郵寄配送到家 他感嘆：新國政府的德政

記者黃寅／台中報導
台中市陳姓市民在新加坡也有住家，當他最近一回到新加坡的家就看到了桌上放了兩盒快篩試劑。他說，那是新加坡政府郵寄配送的，對比台灣民眾為了快篩試劑還得排隊購買，讓他不禁感嘆「這是政府的德政」。圖／陳姓市民提供
台中市陳姓市民在新加坡也有住家，當他最近一回到新加坡的家就看到了桌上放了兩盒快篩試劑。他說，那是新加坡政府郵寄配送的，對比台灣民眾為了快篩試劑還得排隊購買，讓他不禁感嘆「這是政府的德政」。圖／陳姓市民提供

台灣台中市陳姓市民在新加坡也有住家，當他最近一回到新加坡的家就看到了桌上放了兩盒快篩試劑。他說，那是新加坡政府郵寄配送的，對比台灣民眾為了快篩試劑還得排隊購買，讓他不禁感嘆「這是政府的德政」。

對於台灣16日終於宣布同住家人只要打滿3劑疫苗即不必再居家隔離3+4，他認為政府應該相信人民，因為沒有人會想要罹病，也不會有人故意想把病傳染給別人，何況是家人。

陳姓市民把這個經驗寫在臉書上，認為「這不是放任，而是一種信任，新加坡叫人民如果快篩陽性就自主居家隔離5天。萬一還是陽性，是可以出門，但盡量小心謹慎就是了。沒有人檢查，也沒有電子圍籬，更不用到醫院拿醫生證明，一切相信人民自主防疫。」

他說，當然，先決條件就是新加坡人真的很聽話，乖乖地遵守防疫準則。

陳姓市民說，「認識的朋友很多都『中過了』，但沒有人有什麼特別的歧視或埋怨，看到我總是熱情的招呼Welcome Back 。我隨身帶著小黃卡也下載了類似台灣社交距離的App TraceTogether ，目前為止都沒有人檢查過。今天是假日，路上人潮擁擠，精品店每家都排隊，餐廳也大多客滿，是所謂的報復性消費嗎？或是解禁後快速的恢復正常生活？與病毒共存！」

他說，「打從入境開始就沒有任何的特殊限制，我甚至一樣是自助掃描指紋通關入境的。」因為台灣入境還是得要居家檢疫7+7，他會等到規定改了再回來。

新加坡 防疫 社交距離

上一則

影／長相仙氣貓咪轉頭汪汪叫 飼主嚇壞：身體裡住狗？

下一則

1992年漢帝茅台酒 起拍價590萬美元

延伸閱讀

上海逾7成超市開門 迎報復式消費 重現排隊「盛況」

上海逾7成超市開門 迎報復式消費 重現排隊「盛況」
2314萬研發快篩 在野立委問：哪家廠商？一支買多少錢？

2314萬研發快篩 在野立委問：哪家廠商？一支買多少錢？
雙北叫不動醫院？侯友宜：反映問題給中央都要等三周

雙北叫不動醫院？侯友宜：反映問題給中央都要等三周
電商代購快篩劑 實名制6折價…一上架3萬組秒殺

電商代購快篩劑 實名制6折價…一上架3萬組秒殺

熱門新聞

谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
密西根州一名男子幼時遭到生母拋棄，時隔30年後竟了親生母親發展出亂倫戀。示意圖非當事人。（取材自Pexels）

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

2022-05-09 02:45
27歲的塔雅表示，「我們沒有一個人經歷過多角戀，但我們都一見鍾情」，自從第一次見面那晚開始，四人都想要多見到彼此。（取材自Instagram）

2對夫妻4P一夜情「暈船」每晚一起睡不知幼子生父是誰

2022-05-11 00:57
2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」才能通關登機，官員呼籲民眾盡快申請。符合規定的證件，正面右上角有一顆星(左圖)。(新州政府網站)

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

2022-05-09 20:01
白雲穿著比基尼，燦爛笑容融化大批粉絲。(取材自Instagram)

「香港波神」忍不住脫了 燦笑火辣倒奶洩傲人身材

2022-05-10 20:38
日本網友開發遊戲「white 200」，玩家得從一片近似白色的方格中，找出真正的白色格子。（取材自推特）

眼力考驗 從200格中找出「真正的白色」 網：看到眼花

2022-05-14 23:45

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除
南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代