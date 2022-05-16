新加坡快篩試劑郵寄配送到家 他感嘆：新國政府的德政

台中市陳姓市民在新加坡也有住家，當他最近一回到新加坡的家就看到了桌上放了兩盒快篩試劑。他說，那是新加坡政府郵寄配送的，對比台灣民眾為了快篩試劑還得排隊購買，讓他不禁感嘆「這是政府的德政」。圖／陳姓市民提供

台灣台中市陳姓市民在新加坡 也有住家，當他最近一回到新加坡的家就看到了桌上放了兩盒快篩試劑。他說，那是新加坡政府郵寄配送的，對比台灣民眾為了快篩試劑還得排隊購買，讓他不禁感嘆「這是政府的德政」。

對於台灣16日終於宣布同住家人只要打滿3劑疫苗即不必再居家隔離3+4，他認為政府應該相信人民，因為沒有人會想要罹病，也不會有人故意想把病傳染給別人，何況是家人。

陳姓市民把這個經驗寫在臉書上，認為「這不是放任，而是一種信任，新加坡叫人民如果快篩陽性就自主居家隔離5天。萬一還是陽性，是可以出門，但盡量小心謹慎就是了。沒有人檢查，也沒有電子圍籬，更不用到醫院拿醫生證明，一切相信人民自主防疫 。」

他說，當然，先決條件就是新加坡人真的很聽話，乖乖地遵守防疫準則。

陳姓市民說，「認識的朋友很多都『中過了』，但沒有人有什麼特別的歧視或埋怨，看到我總是熱情的招呼Welcome Back 。我隨身帶著小黃卡也下載了類似台灣社交距離 的App TraceTogether ，目前為止都沒有人檢查過。今天是假日，路上人潮擁擠，精品店每家都排隊，餐廳也大多客滿，是所謂的報復性消費嗎？或是解禁後快速的恢復正常生活？與病毒共存！」

他說，「打從入境開始就沒有任何的特殊限制，我甚至一樣是自助掃描指紋通關入境的。」因為台灣入境還是得要居家檢疫7+7，他會等到規定改了再回來。