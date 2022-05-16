我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

影／長相仙氣貓咪轉頭汪汪叫 飼主嚇壞：身體裡住狗？

聯合新聞網 / 綜合報導
仙氣布偶貓有著絕美外表，結果竟然會發出狗叫聲。 (取材自推特)
仙氣布偶貓有著絕美外表，結果竟然會發出狗叫聲。 (取材自推特)

貓咪裡面住著一隻狗？最近一段爆笑短片在網路上瘋傳，一隻長相仙氣的貓咪有著超漂亮的雙眼以及無懈可擊的天使側臉，某天牠竟然發出超級清晰的「汪」狗叫聲，把飼主嚇壞了。

網友「ちまき△ラグドール」在推特上發文，家中飼養一隻1歲多的母布偶貓名叫「粽子(ちまき)」，牠有著一張超漂亮的天使臉孔，湛藍的雙眼配上灰白相間的毛色，是飼主夫妻的掌上明珠，照片怎麼拍都好看，推特帳號吸引不少愛貓人追蹤。

日前飼主夫妻貼出一段短影片，某天粽子看著窗外看得入神，美麗的側臉配上藍色大眼相當療癒，結果粽子突然發出超級清晰的「汪」一聲，超傳神的狗叫聲讓飼主夫妻都傻眼，心想該不會這孩子裡面其實住著一隻狗的靈魂。

其實這並不是粽子第一次發出狗叫聲，某天牠躺在圓形容器內跟媽媽玩逗貓棒，結果牠也發出了超清晰的「汪」一聲，那時候把媽媽可嚇壞了，媽媽將粽子發出狗叫聲的影片貼上網，文內寫著「其實之前被懷疑過是一隻狗，也許是作為一隻貓並沒有足夠的自覺吧」。

粽子發出清晰狗叫聲的影片貼上網後吸引不少網友熱議，影片至今已累積超過53萬人觀看，網友留言表示「貓咪身體狗狗靈魂」、「這狗叫聲也太逼真」、「本來以為看到這麼萌的貓咪會奶聲奶氣的喵喵叫，結果竟然發出狗叫，嚇到我了」、「這隻貓咪可能很嚮往成為一隻狗」。

天使 推特

上一則

夏日晚霞色美極了 鮮肉男星搶先上手HUBLOT限定表

延伸閱讀

英：布署烏克蘭俄軍已折損1/3 在烏東進攻時程大落後

英：布署烏克蘭俄軍已折損1/3 在烏東進攻時程大落後
名主持人泣訴 搭機攜母乳保冰袋被要求丟掉 聯邦運安局致歉

名主持人泣訴 搭機攜母乳保冰袋被要求丟掉 聯邦運安局致歉
NBA／林書豪為保羅惋惜 遭貝佛利嗆：為何他值得冠軍？

NBA／林書豪為保羅惋惜 遭貝佛利嗆：為何他值得冠軍？
馬斯克想壓低推特收購價？續批假帳號、曝違反保密協議

馬斯克想壓低推特收購價？續批假帳號、曝違反保密協議

熱門新聞

密西根州一名男子幼時遭到生母拋棄，時隔30年後竟了親生母親發展出亂倫戀。示意圖非當事人。（取材自Pexels）

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

2022-05-09 02:45
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」才能通關登機，官員呼籲民眾盡快申請。符合規定的證件，正面右上角有一顆星(左圖)。(新州政府網站)

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

2022-05-09 20:01
27歲的塔雅表示，「我們沒有一個人經歷過多角戀，但我們都一見鍾情」，自從第一次見面那晚開始，四人都想要多見到彼此。（取材自Instagram）

2對夫妻4P一夜情「暈船」每晚一起睡不知幼子生父是誰

2022-05-11 00:57
民眾發現草叢裡躲了一隻「大獅子」，其實只是個購物袋。圖擷自@kwskenya

「大獅子」趴民宅草叢嚇死人 專家全副武裝到場傻眼

2022-05-07 13:18
白雲穿著比基尼，燦爛笑容融化大批粉絲。(取材自Instagram)

「香港波神」忍不住脫了 燦笑火辣倒奶洩傲人身材

2022-05-10 20:38

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人