影／長相仙氣貓咪轉頭汪汪叫 飼主嚇壞：身體裡住狗？

仙氣布偶貓有著絕美外表，結果竟然會發出狗叫聲。 (取材自推特)

貓咪裡面住著一隻狗？最近一段爆笑短片在網路上瘋傳，一隻長相仙氣的貓咪有著超漂亮的雙眼以及無懈可擊的天使 側臉，某天牠竟然發出超級清晰的「汪」狗叫聲，把飼主嚇壞了。

網友「ちまき△ラグドール」在推特 上發文，家中飼養一隻1歲多的母布偶貓名叫「粽子(ちまき)」，牠有著一張超漂亮的天使臉孔，湛藍的雙眼配上灰白相間的毛色，是飼主夫妻的掌上明珠，照片怎麼拍都好看，推特帳號吸引不少愛貓人追蹤。

日前飼主夫妻貼出一段短影片，某天粽子看著窗外看得入神，美麗的側臉配上藍色大眼相當療癒，結果粽子突然發出超級清晰的「汪」一聲，超傳神的狗叫聲讓飼主夫妻都傻眼，心想該不會這孩子裡面其實住著一隻狗的靈魂。

其實這並不是粽子第一次發出狗叫聲，某天牠躺在圓形容器內跟媽媽玩逗貓棒，結果牠也發出了超清晰的「汪」一聲，那時候把媽媽可嚇壞了，媽媽將粽子發出狗叫聲的影片貼上網，文內寫著「其實之前被懷疑過是一隻狗，也許是作為一隻貓並沒有足夠的自覺吧」。

粽子發出清晰狗叫聲的影片貼上網後吸引不少網友熱議，影片至今已累積超過53萬人觀看，網友留言表示「貓咪身體狗狗靈魂」、「這狗叫聲也太逼真」、「本來以為看到這麼萌的貓咪會奶聲奶氣的喵喵叫，結果竟然發出狗叫，嚇到我了」、「這隻貓咪可能很嚮往成為一隻狗」。