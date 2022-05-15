我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

媽給毛孩煮鮮食 男童吃剩飯走心問「狗吃的比我好？」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名小男孩看到家裡狗狗好像吃得比他好就走心了。取材自YouTube
一名小男孩看到家裡狗狗好像吃得比他好就走心了。取材自YouTube

家有毛小孩的家庭都會想要給牠們吃住都用上最好的，但沒想到這竟也會引來小朋友不滿。最近一段短片在網路上瘋傳，一名男童質疑家裡狗狗一餐的費用比自己的還高，竟然向母親抱怨「家裡的狗狗吃的都比我好」，媽媽經過計算之後發現給毛孩吃的的確比較貴，引起網友熱烈討論。

綜合報導，北京一名男童某天坐在家中客廳一邊吃飯一邊跟媽媽說話，突然他指著桌上的飯菜，對媽媽質疑「狗狗的一盆飯比我這一頓飯還貴吧」，另一頭正在照顧家中大狗的媽媽面對兒子突如其來的質問有點傻住，愣愣地說「好像是」，接下來便算起了狗狗吃的鮮食餐的費用。

媽媽一邊盤算著狗狗吃了一塊雞胸肉、一條魚、一顆雞蛋，整體費用加起來大概也要15元至16元(人民幣，下同)，兒子聽到媽媽仔細計算過狗狗的伙食費後，接著繼續問「那我的呢」，媽媽爽快的回答「大概5到6塊錢吧」，場面一片尷尬的寂寞，媽媽發現狗狗吃的還真的比自己兒子吃的貴上不少，忍不住笑出來，後來男童也笑了。

男童母親接受採訪時表示，其實那天因為懶得煮飯，就叫兒子把冰箱清一清，把隔夜飯拿出來吃，殊不知兒子竟然對狗狗吃的東西認真起來，看了看自己碗裡的東西又看了看狗碗，「覺得自己吃的比狗還差」整個大走心。這一段影片在影音平台抖音上瘋傳，也跟著被轉傳到微博等社群網站上，掀起不少網友討論，網友留言表示「這絕對是愛狗勝過自己親兒子」、「狗當兒子養，兒子當狗養」、「其實這家孩子跟狗的關係超級好」、「小朋友走心了啦」。

社群網站 北京 雞蛋

上一則

美鬧機師荒 航空公司出錢培訓 議員擬立法提高退休年齡

下一則

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

延伸閱讀

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
上月初才透露喜訊 布蘭妮心碎宣布流產

上月初才透露喜訊 布蘭妮心碎宣布流產
「小甜甜」布蘭妮心碎宣布流產 上月初才透露懷孕喜訊

「小甜甜」布蘭妮心碎宣布流產 上月初才透露懷孕喜訊

抖音更名抖音集團 相關業務獨立 為赴港上市鋪路

抖音更名抖音集團 相關業務獨立 為赴港上市鋪路

熱門新聞

密西根州一名男子幼時遭到生母拋棄，時隔30年後竟了親生母親發展出亂倫戀。示意圖非當事人。（取材自Pexels）

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

2022-05-09 02:45
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」才能通關登機，官員呼籲民眾盡快申請。符合規定的證件，正面右上角有一顆星(左圖)。(新州政府網站)

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

2022-05-09 20:01
27歲的塔雅表示，「我們沒有一個人經歷過多角戀，但我們都一見鍾情」，自從第一次見面那晚開始，四人都想要多見到彼此。（取材自Instagram）

2對夫妻4P一夜情「暈船」每晚一起睡不知幼子生父是誰

2022-05-11 00:57
民眾發現草叢裡躲了一隻「大獅子」，其實只是個購物袋。圖擷自@kwskenya

「大獅子」趴民宅草叢嚇死人 專家全副武裝到場傻眼

2022-05-07 13:18
白雲穿著比基尼，燦爛笑容融化大批粉絲。(取材自Instagram)

「香港波神」忍不住脫了 燦笑火辣倒奶洩傲人身材

2022-05-10 20:38

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人