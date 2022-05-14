眼力考驗 從200格中找出「真正的白色」 網：看到眼花

日本網友開發遊戲「white 200」，玩家得從一片近似白色的方格中，找出真正的白色格子。（取材自推特）

色彩的世界千變萬化，除了紅、黃、藍等大家熟知的顏色之外，根據不同的深淺、光澤等等，也能呈現出不一樣的效果。最近有位日本 網友，就利用顏色的特性，做出一個考驗許多人眼力的謎題。

根據日本媒體「電ファミニコゲーマー」報導，日本twitter網友「TumoiYorozu」最近分享，表示他做了一個網頁版的顏色遊戲「White 200」。玩家要在畫面上的200個帶有著微妙色澤的方格之中，找出哪一個格子，才是真正的白色。

如果進到該遊戲的網頁，一開始會先讓玩家小試身手，讓玩家先從色澤明顯的選項中，找出一個指定的顏色。試玩結束後進入本篇，就必須在200種幾乎和白色沒什麼差別的顏色之中，找到完全純白的那個方格，同時計算玩家猜測的次數和時間，高度考驗玩家的眼力和耐心。

許多網友就紛紛回應「全部都是白色的吧」、「看得我都眼花了」、「好有趣喔這個」、「腦袋出現了BUG」、「太困難了吧」、「我只能過試玩版，本篇太扯了找到都要瘋了」、「能找到的人眼力太強」、「我找了幾次都沒看到，眼睛都不舒服了」、「這遊戲有夠鬼畜」。