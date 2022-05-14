歐洲歌唱大賽烏克蘭奪冠 澤倫斯基：下屆在馬立波舉辦

烏克蘭民謠饒舌團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）14日贏得今年歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社）

烏克蘭 民謠饒舌團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）14日擊敗來自英國 的強敵，贏得今年歐洲歌唱大賽冠軍。

在義大利杜林舉行的歐洲歌唱大賽決賽中，「卡路什樂團」以一曲「史蒂芬妮亞」（Stefania)獲得631分奪冠。英國的山姆·瑞德（Sam Ryder）以466分獲得亞軍。

「卡路什樂團」表演結束後，主唱奧列格·普舒克 (Oleg Psyuk)在台上高喊：「請救救烏克蘭、救救馬立波、救救亞述鋼鐵廠！」

烏克蘭總統澤倫斯基 賽前也為「卡路什樂團」拉票，他在賽前發布的影片中說：「歐洲，把票投給卡路什樂團，我們支持我們的同胞！支持烏克蘭！」

「卡路什樂團」贏得冠軍後，烏克蘭樂迷立刻湧入社群媒體Telegram分享喜悅。

澤倫斯基在Telegram上表示，「我們的勇氣讓世人欽佩，我們的音樂爭服了歐洲。我們將盡可能在烏克蘭的馬立波主辦歐洲歌唱大賽，在自由、和平、重建的馬立波。」

在歐洲歌唱大賽奪冠的國家，擁有下一屆主辦權。

來源：Eurovision Song Contest YouTube