打造完美臥室 4大錯誤用品會影響健康 慎選窗簾、床頭包

該如何打造舒適的臥室呢？(取材自pexels)

疫情 沒降溫，許多人啟動居家生活，而待在家中的時間裡，臥室更是每個人花最長的時間，要如何打造出最舒適的臥室呢？臥室裝修看似簡單，其實也有許多學問。因為在入住臥室時，才能知道實用性，還有哪些需要改進的地方。所以還沒裝修時，就必須確定自己所需。別讓一些看似奢華的設計，但使用起來並沒有想像的這麼人性化。

一、窗簾的裝修學問

許多人在裝窗簾時，會使用所謂的「羅馬桿」，也就是掛式窗簾，以手動拖曳的方式開關。雖然在裝修時，羅馬桿有優點，好比安裝簡單、性價比高等，但在審美觀及遮光度就跟軌道式的窗簾有懸殊。

軌道式窗簾，不僅拖移時比較流暢，密封性也比較好，當然也影響遮光的效果。所以在裝修時，搭配著滑軌式的窗簾，也可以大幅提升室內顏值。

窗簾的選擇很重要。(取材自pexels)

二、床頭不裝軟襯墊、軟床頭包

許多人去旅行時，時常會看到飯店內的設置極盡奢華，也夢想著每次回到家的臥室，就有一種度假奢華風格。但看似奢華的床頭軟包，才是真正不實用又缺點一堆的設計。

無論是整面牆面的軟包或只有床頭的軟包，會發現一些時間不清潔後，就容易堆積灰塵，即便選擇好清潔的材質，卡灰塵的問題也不會因此解決。建議簡潔乾淨的牆面即可，乾淨素雅更顯主臥室的大方氣度。

三、不裝電視

臥室的本質就是充電休息的地方，如果電視本身在客廳就已經有了，真的有必要在臥室加裝電視嗎？想要舒適的臥室，裝修風格一定要擺放乾淨、明亮、簡約，讓每次的休息都能感受不到壓迫感，但回到房間又看見電視，會馬上感覺來到一個小客廳的感覺。

房間中不要有電視。(取材自pexels)

四、不需要華麗的吊燈襯托

許多人看了網紅、影集、電影 的裝修，也希望給房間一個美麗的點綴，就會把腦子動在燈飾。當然有著燈飾點綴房間，氣氛會多少影響到住在臥室人的整體感受度。

但最主要的關鍵是，精美、華麗、設計的燈飾，非常容易堆積灰塵，而這些灰塵會不知不覺的瀰漫在空氣當中，由於又位處高處也不可能天天擦拭打掃，設計時就要多思考，才能真正為臥室帶來舒適感。