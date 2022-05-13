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谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

世界新聞網／輯
谷愛凌獻上T台生涯首秀。
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

中美混血滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）12日在加州為奢侈品牌路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）走秀，獻上T台生涯首秀的她身穿短版上衣，隱隱約約露出腹肌。谷愛凌在活動結束後也發文稱，「第一個時裝走秀圓滿成功」。

谷愛凌獻上T台生涯首秀。（Getty Images）
谷愛凌獻上T台生涯首秀。（Getty Images）

返美近兩周以來，谷愛凌行程滿滿，在紐約參加了「時尚奧斯卡」Met Gala，隨後做客NBC電視台參與早間秀「Today」的錄製。接下來，她又趕赴布魯克林參加ESPN電視台主辦的女性體育峰會，緊接著谷愛凌又與家人一起參加了公益組織Apex For Youth舉辦的晚宴，並領取了下一代領軍人物大獎（Next Gen Award)。

此外，谷愛凌日前在Instagram透露，自己最近皈依了佛教。雖然谷愛凌的發言讓人意外，但其實，從谷愛凌的言行舉止來看，也有端倪。例如，谷愛凌每天會睡10個小時，也不太在乎個人成績。

北京冬奧期間，谷愛凌就表示，自己每天至少睡10小時，有時候能夠睡到12小時、14小時。因此，當網友問谷愛凌晚上都在幹什麼時，她回應「我在睡覺啊！」

谷愛凌獻上T台生涯首秀。（Getty Images）
谷愛凌獻上T台生涯首秀。（Getty Images）

谷愛凌 北京冬奧 加州

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