最不速配情侶生日組合 太熱情、太內向都是感情致命傷

情侶雙方若是個性不契合，感情就難以維持。圖片來源／ingimage

一段感情是否能夠長久延續，就得看雙方的性格是否契合。日本 網站「愛カツ」近來就以出生月份分析，選出10種彼此不適合，容易走向末路的情侶類型。

5月生日的女性+11月生日的男性

5月生日的女生對感情事很慎重，11月生日的男生卻對戀愛相當猶豫，在雙方的消極之下，即使交往在一起，也很難有任何進展。

10月生日的女性+7月生日的男性

雙方都有著會主動關心他人的熱忱，但也因為這樣的關係，所以容易碰觸到另一半的地雷，使得自己疲於奔命，讓感情逐漸冷卻。

7月生日的女性+1月生日的男性

7月生日的女生包容力高，1月生的男生則任性故我，在另一半的放任之下，最後容易因為身心沒有成長，產生最糟糕的後果。

4月生日的女性+3月生日的男性

4月生日的女生個性外向，喜歡出外聚會。但3月生日的男生卻是控制狂，希望自己能夠獨佔女方的時間，從而演變成雙方的衝突。

6月生日的女性+10月生日的男性

6月生日的女生對感情事很開放，不一定執著於單一對象。10月生日的男生則交友廣闊，沒辦法抽出太多時間陪另一半。結果就是雙方變得漸行漸遠。

3月生的日的女性+1月生日的男性

3月生的女生對感情相當投入，一旦開始交往，就會不停傳送噓寒問暖的訊息。但對1月生日的男生來講，覺得這樣的訊息轟炸會太多管閒事，讓感情產生變質。

8月生日的女性+4月生日的男性

8月生日的女生容易有偏激的想法，4月生日的男生則容易出現極端的態度。彼此間互不相讓，自然無法好好相處。

2月生日的女性+9月生日的男性

2月生日的女生追求變化和新鮮感，但9月生日的男生個性沉著，容易出現令人掃興的逆耳忠言，搞壞彼此間的關係。

11月生日的女性+6月生日的男性

11月生日的女生認為，想要確定真愛，就得先通過一番考驗。但6月生日的男生卻覺得亂槍打鳥，多方嘗試才知道誰最適合自己。在感情節奏不同之下，即使交往也很快就會分手。

12月生日的女性+5月生日的男性

雙方都是個性內向，不會透露自己內心真正想法的人。在一起雖然不容易產生衝突，但也不會有特別的火花，感情只會一天一天的降溫。