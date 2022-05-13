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老別墅中藏一台經典款廂型車 他20年後拆房子才發現

聯合新聞網 / 綜合報導
一位外國網友在拆除老舊別墅時，意外發現房子內居然藏了一台廂型車。圖擷取自ねとらぼ
一位外國網友在拆除老舊別墅時，意外發現房子內居然藏了一台廂型車。圖擷取自ねとらぼ

在徹底整理房子時，難免會在一些角落中，發現已經被放置已久，甚至都可能忘記的東西。有一位外國網友，近日就碰上類似的狀況，然而他所發現的這個東西，卻是讓人百思不得其解，究竟為何會出現在該處。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位網友近日在外國論壇「Reddit」貼文，表示近日他在拆除自家別墅的時候，竟然在屋子之中，發現有一台老舊的福特廂型車藏在屋中。雖然車子的輪胎和座椅都已經遭到拔除，不過整體的車型仍尚稱完整。

報導指出，這件事發生在德國南部地區，車子是在拆除屋中浴室部分時出現的。雖然平常很少會使用這間房子，但算起來差不多有20年，大家都沒發現到屋子裡居然就藏著一台車，讓所有人都感到相當意外。

網友們也紛紛表示「鄉下地方確實有把報廢車拿來當空間放東西的習慣」、「國外這樣的狀況好像滿多的」、「車子應該是60年代的福特Taunus Transit」、「這麼大一台為何會沒發現啊」、「bathroom變成busroom了」、「挺有趣的案件」、「莫非是要湮滅什麼犯罪證據嗎」、「廢物利用的極致」。

這台車子原本藏身在在浴室的部分。圖擷取自ねとらぼ
這台車子原本藏身在在浴室的部分。圖擷取自ねとらぼ

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