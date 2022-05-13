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她收「神祕信件」寫滿怪異拼字 醫生網友急勸：快報警

聯合新聞網 / 綜合報導
一名英國女子收到沒有署名、寫滿看不懂密碼的神祕信件。取材自Reddit
一名英國女子收到沒有署名、寫滿看不懂密碼的神祕信件。取材自Reddit

現今短訊已取代信件，成為最主流的溝通方式。在英國，一名女子卻收到一封手寫信件，上頭沒有寄件人，且寫滿看不懂的英文拼字，讓她完全摸不著頭腦，於是將照片放到網上，期望有網友能協助破解。

根據太陽報報導，在英國謝菲爾德（Sheffield），有一名女子收到一封沒有署名的神秘來信，信封和信紙上均寫滿無法破解的英文密碼。備感困惑的她。決定在社交媒體Reddit上尋求幫助，期望有人能破解信件背後的意涵。

一位Reddior替她上傳圖片並寫道，「我認識的一個人通過帖子發了這封信，地址是她家，但沒有名字，她有點毛骨悚然，有人知道這是什麼嗎？」此則貼文受到廣大關注，引來超過600人回覆。

部分人認為這可能是一個惡作劇，「其中一半聽起來像 Reddit 用戶名」、 「好吧，我會在我的餘生中考慮這個問題」。也有人稱曾收到類似信件，「大約三周前，我的朋友也收到了一個」、「警方說謝菲爾德有很多人收到」。

不過，還是有不少網友深信密碼背後藏有訊息，有人說這是一組隨機密碼，也有人覺得這是有別於一般英文的拼寫方式，還有人發現，信封上的郵票奇怪地倒置了，而在信紙上卻是正確的朝上放置，因此建議女子撕下郵票，看看背後是否有寫什麼。

此外，也有人認為這些訊息是出自身患疾病的人之手，「對我來說，這絕對看起來像是一個可能患有癡呆症的老年人，正在寫下他們在周圍看到的單詞或短暫的記憶」。還有一位精神科醫生也評論道，「這看起來像是我們以前看到病人寫的那種信息」，他們補充說，如果有人收到這樣的信息，向警局等有關當局報告是很重要的，因為寫信的人可能需要緊急的專業幫助。

此為信件全文。取材自Reddit
此為信件全文。取材自Reddit

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