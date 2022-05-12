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夫妻每天抱愛犬睡覺 起床發現「是別人家的狗」嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
一對夫妻平常會抱愛犬睡覺，結果某天起床發現睡在旁邊的是一隻陌生狗狗嚇傻。取材自臉書
一對夫妻平常會抱愛犬睡覺，結果某天起床發現睡在旁邊的是一隻陌生狗狗嚇傻。取材自臉書

許多毛爸媽都會抱著心愛一起入睡，但有時候也要注意枕邊毛孩是不是家中的那隻。最近有一件奇聞在網路上瘋傳，一對夫妻家每天都會抱自家狗狗一起睡，但某天夫妻起床發現身邊抱的狗竟是陌生的狗，嚇得他們趕緊找尋這隻狗狗的原主人，狗狗順利回到原本的家，最後這兩家人成了好朋友。

綜合外媒報導，美國田納西州一對夫妻相當愛狗，家中飼養了三隻狗狗，狗狗和他們感情相當好，每天都會一起在床上睡覺。某天茱莉(Julie Thornton Johnson)跟老公吉米(Jimmy Johnson)一早醒來看到狗狗睡在枕頭上，發現好像哪邊怪怪的，因為他們家的狗狗就算是會睡在床上，也幾乎不會躺在枕頭上面，走近一看才發現「家裡竟然出現了一隻陌生狗狗」。

茱莉驚訝的表示，那時候大白天她打開窗簾，陽光灑進室內時眼前的畫面讓她震驚，她居然跟老公抱著別人家的狗狗睡了一整晚，兩個人中途都沒發現異狀。這讓茱莉感到很傻眼，她急忙在個人臉書塗鴉牆上發布尋狗啟事貼文，內文寫著「我們在家醒來發現不是我們家養的狗跟我們一起睡床上」文末還打趣地說「這是我發過最詭異的貼文，這是你們家的狗嗎？請幫忙轉發」。

貼文PO出後沒多久被不少熱心網友轉發並分享到一些愛狗社團中，隨之也傳來好消息，茱莉發布更新貼文指出這隻狗狗名叫「納拉(Nala)」，原主人看到貼文已經跟他們夫妻聯繫上了，正要過來把納拉帶回家。納拉的主人霍金斯(Cris Hawkins)成功將納拉帶回家，他也跟好心收留納拉一晚的茱莉夫妻成為了朋友。

霍金斯表示，納拉是一隻很喜歡交朋友的狗狗，平常在家裡就很喜歡跟家人「饋在一起」，日前他帶著納拉散步的時候，不知道為什麼納拉突然掙脫牽繩跑掉，讓他們相當著急地呼喊著納拉的名字卻都遍尋不著，結果納拉竟然跑進強生夫妻家中還跟他們一起睡了一晚。

霍金斯說，他很意外的是原本強生夫妻家就有養三隻狗，卻沒有因為納拉跑進家裡而被驚動，「還好強生夫妻是一對好人，只是這事情實在是太令人匪夷所思」，他也很慶幸依靠社群網站的力量成功接回納拉，感謝強生夫妻照顧了納拉一個晚上。霍金斯最後也跟強生夫妻成了好朋友，現在彼此都會帶狗狗到對方家中互動。

社群網站 田納西州 臉書

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