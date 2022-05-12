1876年開業 新州「最老雜貨店」求售70萬元

位於薩賽克士郡、新澤西州最古老的雜貨店「加里斯雜貨店」尋求出售。(取材自臉書)

位於薩賽克士郡(Sussex County)、新澤西州 最古老的雜貨店「加里斯雜貨店」(Garriss General Store)尋求買主，店主希望以69萬9000元售出兩層商業樓與隔壁的三房房屋。

「加里斯雜貨店」於1876年開業，是新州 少數尚存的老式雜貨店中歷史最久的，店前方還有一間停止營運的德士古(Texaco)加油站。這棟因1937年火災重建的房屋內還住著一位房客。

新澤西州退休警官沃里斯(Dean Voris) 2016年買下「加里斯雜貨店」後翻修店面，一直經營至今；他大約一周前掛牌出售雜貨店與房屋，店裡有幾位員工，但大部分工作由沃里斯來做；他說：「這家店的成長已超出一人可以掌控的範圍，」

沃里斯希望找到能讓雜貨店繼續營運的買主，「我可能不會考慮賣給某個接手雜貨店後又拆除的人，這間店是我的驕傲和快樂。」沃里斯住在距離五哩外的斯蒂沃特鎮(Stillwater)。

在連鎖店Wawa、Quick Chek等其他商店遍布新州之前，常可看到獨立經營的雜貨店，私人雜貨店在1800年代最盛行，是小社區的主要商家。

「加里斯雜貨店」在斯蒂沃特鎮擁有一群忠實的顧客，這個偏遠的小城鎮占地26平方英哩，街道上看不到任何一個紅綠燈。

瑪格麗特．羅莫(Margaret Romer)常到店裡取信、買咖啡，「我希望這間店繼續保持小雜貨店的形式。」

沃里斯起初把這間店當作房地產投資 ，他表示：「我從未說過我要在這裡度過餘生。」

老顧客萊恩(Howie Ryan)說：「這裡是一個家，我在這裡吃的可能比在自己家裡吃的還多，這就是這個鄉村過去的樣貌，大家聚在一起。」