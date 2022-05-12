史上第二張黑洞影像 專家解析絕美「甜甜圈」輪廓

天文學家孫維新表示，民眾看到類似甜甜圈的影像，其實是透過周邊高溫物質襯托出的黑洞「輪廓」。圖／台灣中央研究院提供

台灣中央研究院參與的事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）國際合作計畫，於台灣時間12日晚間發布位於銀河系中心的人馬座A星（Sagittarius A*）超大質量黑洞影像，也是人類史上看到的第二個黑洞。前台灣國立自然科學博物館 館長、天文學家孫維新說，民眾於夏季時用肉眼也有機會看到銀河系中心，科學家只是透過EHT計畫，以高解析度帶領民眾一窺銀河中心的黑洞輪廓。

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孫維新表示，過去近半世紀，人類都期望找到直接證據證實黑洞的存在，80年代時人類使用無線電波方式觀測，90年代哈伯望遠鏡升空，首次拍攝到銀河中心影像，當時只看到大量雲系圍繞銀河中心旋轉，雖無法得知真相，也是取得一有關於黑洞的間接證據。

孫維新談到，直到近年EHT國際合作計畫，以類似地球直徑的巨大望遠鏡用高解析度觀察再將影像疊合，並於2017年同時紀錄M87和人馬座A星，才於近年得出兩者珍貴影像。也由於黑洞本身看不見，影像呈現的，其實是透過周邊高溫 物質襯托出的黑洞輪廓，也是人類所及能力中，唯二兩個看得見的黑洞。

孫維新指出，M87由於質量較大，周邊雲系環繞較慢；人馬座A星的質量則較小，因此周邊雲系環繞速度快，於成像上更困難。雖然兩者最終畫面差不多，但已十分令人感動，也是影像處理技術上的一個里程碑。

過去科學家致力研究銀河系中黑洞的存在，德國與美國科學家Andrea Ghez、Reinhard Genzel已透過銀河系星球運動軌跡，間接證實銀河系中心黑洞的存在因而獲得諾貝爾 物理學獎。

孫維新談到，人馬座A星黑洞影像直接證實銀河系黑洞確實存在，民眾夏日時不妨走到沒有光害的郊區，望向南方天空有機會看到橫亙於天際的銀河，人馬座箭尖所指處就是銀河中心，科學家是透過EHT計畫，以近似於「從地球看月球上一個甜甜圈」的高解析度，帶領民眾一窺銀河中心的黑洞輪廓。