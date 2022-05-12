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金氏世界紀錄認證 現存最高「巨人狗」身高104公分

聯合新聞網 / 綜合報導
大丹狗「宙斯」日前被金氏世界紀錄認可為現存於世最高的狗狗。 （影片截圖）
大丹狗「宙斯」日前被金氏世界紀錄認可為現存於世最高的狗狗。 （影片截圖）

一隻超巨大的大丹犬最近獲得金氏世界紀錄確認為全球現存最高的犬類，從腳到肩膀的身高高達1.046公尺，幾乎已經是半個成年人那麼高。

綜合媒體報導，美國德州貝德福德一隻2歲大丹犬「宙斯（Zeus）」最近被金氏世界紀錄確認為全球現存最高的犬隻，從腳到肩膀的身高為1.046公尺。飼主戴維斯（Brittany Davis）表示，宙斯是她從八周大的幼犬一手拉拔長大的，小時候她就很想養一隻大丹犬當寵物，結果沒過多久哥哥真的送了一隻給她，讓她又驚又喜。

戴維斯說，其實她沒想到宙斯成長為成犬後竟然會如此大隻，一開始還蠻不習慣的，但漸漸的就被「巨人狗狗」的身姿吸引，現在每天帶牠出去散步的時候都會引來路過民眾驚嘆連連，有些小孩還會說「媽媽你看，那個姊姊養了一隻馬」，漸漸的附近鄰居也都習慣了，宙斯也成為當地城鎮相當有名的明星狗狗。

宙斯擁有巨大的身材，同時伴隨而來的也是巨大的食量，牠每天都要吃12份狗飼料才會飽，戴維斯有時候也會製作鮮食給宙斯補充營養，像是煎蛋等等，狗狗專用零食棒跟冰塊是牠最愛的零食。

宙斯與主人一起散步，牠的高度已經到了女主人的胸口。 （影片截圖）
宙斯與主人一起散步，牠的高度已經到了女主人的胸口。 （影片截圖）

這次宙斯榮獲金氏世界紀錄頒發獎項，讓戴維斯也相當與有榮焉，根據了解，之前金氏世界紀錄上最高的狗狗也是一隻來自密西根州的大丹犬，身高高達1.118公尺，無獨有偶的是這隻狗狗也同樣叫做「宙斯」，可惜的是這隻來自密西根州的宙斯已經在2014年過世。

來源：Guinness World Records

密西根州 德州

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