LV防塵袋「比鞋值錢」中國瘋賣奢侈品二手包裝袋

中國二手平台上最近瘋賣奢侈品的包裝盒、包裝袋。（取材自北京商報）

中國二手平台上最近瘋賣奢侈品包裝盒、包裝袋，比如，閒魚上，販賣奢侈品包裝袋的商家比比皆是，賣LV包裝袋的業者有40家左右，也有部分賣家販售愛馬仕、Gucci、香奈兒等品牌。而奢侈品本身價格越高，相應的包裝身價也會水漲船高，甚至可達人民幣千元（約147美元）。

似乎只要和「奢侈品」掛勾，都有一定的市場。北京 商報報導，愛馬仕Birkin大號的全套包裝盒，在閒魚App 上的售價在人民幣800元左右（約117美元）；百達翡麗真皮收納表袋售價人民幣880元，加上國際郵費到付人民幣300元，總價直接超人民幣千元。

不僅有人賣，搖身變成「值錢貨」的這些「廢品」，成交量也頗為可觀。部分包裝袋的關注度甚至高於奢侈品本身，一賣家在閒魚掛出的LV防塵袋瀏覽量將近2000次，但上述賣家同期掛出的LV鞋瀏覽量卻僅為200+。

閑魚上一個專門銷售正品奢侈品包裝袋的商家，被詢問其中一款奢侈品包裝袋價格後的第二天，該商品就顯示「賣掉了」，該商家稱，「已經有人付款了」。上述商家的評價頁面顯示，4月、5月，共有40條交易完成的記錄。

某平台LV討論圈的圈主小李（化名）指出，主要是個人買家居多，從代購那裡買來的奢侈品部分是沒有包裝的，因此需要買正品包裝再送人。也有人是買來進行改造再利用，還有人是因為想轉賣奢侈品，配齊包裝再賣價格會更好。

為什麼賣包裝能賺錢？據了解，在二手奢侈品交易中，有無包裝及保修卡等，直接影響奢侈品本身的成交價。例如，百達翡麗型號4936R-001的腕表，9成9新沒有任何包裝的估價為人民幣16萬8000元，但同款式9成9新帶全套包裝的價格則高達17萬5000元，相差了人民幣7000元。

胖虎鑒定相關負責人解釋，奢侈品包裝會增加商品本身的價值，特別是高單價商品，如高價腕表、珠寶、箱包類。針對（人民幣）百萬價值的高級腕表，有無全套包裝在回收價格上有明顯區別，最小差異百元，最大差異可能達人民幣30萬元左右。

奢侈品完整的包裝也是品牌價值的體現之一。要客研究院院長周婷指出，奢侈品包裝本身也具有較高成本。此外，奢侈品用於送禮的情況很多，完整包裝也可以消除禮品是從二手市場獲得的痕跡。