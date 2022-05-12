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從小想當狗 狂男砸200萬日幣「變身牧羊犬」喊好幸福

聯合新聞網 / 綜合報導
這隻牧羊犬身體裡真的有一個「人」。 （影片截圖）
這隻牧羊犬身體裡真的有一個「人」。 （影片截圖）

許多熱愛毛小孩的人可能有時會希望自己也是貓貓狗狗，但實際去做的人可能少之又少。最近有一則奇聞在網路上掀起熱議，一名男子從小就希望自己是一隻毛小孩，長大後他靠著金錢的力量圓夢了，他砸了200萬日幣（約1.55萬美元）讓自己成為了一隻狗。

綜合日媒報導，日本埼玉縣一名男子「托可（トコ，化名）」從小就很喜歡四隻腳的哺乳動物，尤其是貓貓狗狗，希望自己有一天能夠成為一隻毛小孩，如今男子已經圓夢成功，他砸了200萬日幣訂做了一套「擬真狗狗布偶裝」，整套穿上去之後看起來惟妙惟肖，就像是一隻真正的狗一樣。

男子超狂的行徑近日成為日本新聞媒體熱議的話題，他接受採訪時表示，自己最喜歡的品種狗就是牧羊犬，終於存到錢之後他立刻找了工作室訂做，如今收到成品他很開心，「覺得自己圓夢了，好幸福啊」。男子目前幾乎每天都會穿上牧羊犬布偶裝，他還開設了自己的Youtube頻道，時常上傳自己穿上牧羊犬布偶裝的影片。

男子從小就想要成為動物，砸了46萬做了一個惟妙惟肖的牧羊犬布偶裝，他還模仿狗狗模...
男子從小就想要成為動物，砸了46萬做了一個惟妙惟肖的牧羊犬布偶裝，他還模仿狗狗模放的很像。 （影片截圖）

男子訂做擬真牧羊犬布偶裝的工作室平常就有接到許多毛小孩相關的訂單，工作室員工高橋勇也表示，有些人是因為毛孩去世感到難過，希望可以訂做原型布偶留念，也會接獲一些節目或是影集需要的擬真布偶裝委託，但這種「人真的要穿上去的超擬真布偶裝」的case還是第一次遇到。

穿上牧羊犬布偶裝的男子直言，他覺得自己能夠成為一隻狗感到非常開心，現在他幾乎每天都會穿上布偶裝，享受「真正成為狗的快樂」。該名男子的行為也掀起推特熱議，網友表示「勇於實踐夢想很棒」、「不說是布偶裝我以為是真的狗」、「小孩子看到應該會很興奮吧」、「說實話我很想知道真正的狗看到這個會有什麼反應」。

來源：YouTube

日本 推特

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