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熟女結婚成癮已有11次 女兒記不清「爸爸們」名字

記者陳建嘉／即時報導
「結婚成癮」聊起艾咪（左）口中「乾柴烈火」的熱戀甜蜜期，吉諾露出略帶靦腆又喜悅的笑容。(圖：TLC提供)
「結婚成癮」聊起艾咪（左）口中「乾柴烈火」的熱戀甜蜜期，吉諾露出略帶靦腆又喜悅的笑容。(圖：TLC提供)

TLC旅遊生活頻道新節目「結婚成癮」，帶領觀眾貼身觀察梅開多度的四位新娘，如何鼓起勇氣、準備邁過「再結一次婚」的人生關口。四人分別身處於不同州區的夢內、雪伊、艾咪和凱莎，有三十而立的輕熟女，也有人已經歷過11次婚姻，而她們有著共同的心情：沒有結婚就會渾身不對勁。

這幾位似已「結婚成癮」的女人，目前皆有交往對象，甚至有共同子女，也都已做好再次說出「Yes I Do」的心理準備。居住在美國猶他州的夢內，最是追求婚姻的勇者。高中畢業後6天，就毅然決然地與校內的男友迅速結婚，但往後人生中的婚姻路途，她總共擁有了11任前夫。

次數之多，即使是她的女兒瑪賽蒂都早已記不清楚每一位「爸爸」的名字。透過訪談的深層剖析發現到，夢內所信奉的保守派摩門教，似乎是促使她不斷投入婚姻的幕後推手。面對即將到來的第29（或者更多）次的求婚，夢內依然準備熱情擁抱眼前的這位57歲男人。然而在她與女兒同行的一次購物行程裡，竟巧遇一位對她直言提點的「九天玄女姊妹」。

加州的網美雪伊，正值青春的30芳齡，已在社群媒體上擁有為數不少的忠實粉絲，和現實生活中的4次婚約、2次婚姻經歷。「所有前未婚夫和前夫都曾背叛過我，所以我很難相信任何人。」但在她的心底，依然深信著終能找到那位能共度餘生的靈魂伴侶，只是從未想像過，會是一位比雪伊年長17歲的Uber司機：喬伊。

「我們的代溝是，討論起彼此的童年時，我當時還沒有摺疊式手機，而他根本連手機都沒有。」此外，時常將自己精心打扮的雪伊，也亟欲改造他那不修邊幅的外貌。除了面對喬伊遲未主動求婚的駑頓而心生不滿，她心底其實還深藏著一個不曾向他坦白的秘密。

除了兩人，還有生活於紐澤西州的凱莎、以及現居於愛達荷州的45歲的艾咪。

「結婚成癮」正值30芳華的雪伊，因男友頗為被動遲未求婚而感到惴惴不安。(圖：TL...
「結婚成癮」正值30芳華的雪伊，因男友頗為被動遲未求婚而感到惴惴不安。(圖：TLC提供)
「結婚成癮」面對可能到來的第12次婚姻，夢內（右）已經準備好擁抱這位大她5歲的尚...
「結婚成癮」面對可能到來的第12次婚姻，夢內（右）已經準備好擁抱這位大她5歲的尚恩。(圖：TLC提供)

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