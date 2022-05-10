說漏嘴 「如何謀殺妳老公」作者獄中坦承殺了自己老公

俄勒岡州言情小說家南西．克蘭普頓南西布羅菲（左）著有「如何謀殺妳老公」，現正因涉嫌在現實生活開槍射殺自己的老公而受審。檢察官日前稱南西一次不小心說漏嘴，向獄友坦承行凶。資料照片。美聯社

俄勒岡州言情小說家南西布羅菲（Nancy Crampton Brophy）著有「如何謀殺妳老公」（How to Murder Your Husband），現正因涉嫌在現實生活開槍射殺自己的老公而受審。當地媒體指案情日前出現驚人轉折，檢察官 稱南西一次不小心說漏嘴，向獄友坦承行凶。

俄勒岡人報報導，南西被控於2018年6月2日謀害結縭超過20年的丈夫丹尼爾（Daniel Brophy），同年9月遭逮捕後持續關押在監獄 ，今年4月4日出庭受審。

檢方指控，身為廚師的丹尼爾案發當日早上在俄勒岡烹飪學院（Oregon Culinary Institute）教室裡準備工作時，遭覬覦150萬美元保險金以避免迫切財務危機的南希從背後開了一槍。當丹尼爾躺在地板上奄奄一息之際，她又再補了一槍。

負責此案的蒙特諾瑪郡（Multnomah County）資深檢察官奧佛史崔特（Shawn Overstreet）在辯方陳述案情後爭取讓新證人出庭作證。據他表示，南西向同住的另一位受刑人雅各布斯（Andrea Jacobs）描述了犯案經過。

按照奧佛史崔特的說法，南西是在無意間披露此事，「布羅菲女士如翼展張開她的雙臂，接著說『當槍擊 發生時，我就在這麼遠的地方』」，接著又糾正自己的說法，稱槍擊案就發生在近距離。

雅各布斯接受刑警偵訊時表示，南西講完這段話後顯得侷促不安，並報告兩人的關係後來「變得非常尷尬」。奧佛史崔特並指出，雅各布斯之後告訴委任律師，她「不想去當個告密者」。主審法官拒絕立即就此事作出裁決，因此目前尚不清楚雅各布斯是否會獲准出庭作證。