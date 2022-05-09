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苦等13年 「阿凡達2」海報、劇照及預告震撼曝光

記者陳建嘉／即時報導
「阿凡達：水之道」等待13年終於即將上映。圖：迪士尼提供
「阿凡達：水之道」等待13年終於即將上映。圖：迪士尼提供

全球影迷苦苦等待13年、穩坐世界影史票房冠軍寶座、影壇鉅導詹姆斯卡麥隆精雕細琢的科幻史詩「阿凡達」正宗續集「阿凡達：水之道」，日前於美國電影博覽會「CinemaCon」搶先亮相首支前導預告，並隨著「奇異博士2：失控多重宇宙」上映在戲院曝光，而9日則連同前導海報及首批劇照在線上首發，讓望穿秋水的全球影迷陷入瘋狂。

和影迷等待的時間成正比，「阿凡達：水之道」設於首集超過十年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家，過著與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨，他們不遺餘力保護彼此，為了生存再度奮戰，還得承受隨之而來的悲痛創傷。

「阿凡達：水之道」再度呈現絕美的科幻史詩。圖：迪士尼提供
「阿凡達：水之道」再度呈現絕美的科幻史詩。圖：迪士尼提供

詹姆斯卡麥隆每每出手，都勢在打破影史紀錄、為電影設下全新高標，他與從「鐵達尼號」以來合作長達25年的製片強藍道再度攜手打造本片，並加入「世界大戰」編劇好手喬許弗萊德曼聯合編劇。其他幕後陣容也依舊堅強，包括「鐵達尼號」奧斯卡得主攝影師羅素卡本特再與卡麥隆聚首。

另一奧斯卡得主剪輯師、曾操刀「ID4星際終結者」等多部鉅作的剪輯師大衛布倫納也加入團隊、與卡麥隆首度合作；同樣和卡麥隆合作無間的配樂大師詹姆斯霍納不幸去世後，與他從「鐵達尼號」主題曲「My Heart Will Go On」起長期合作的資深製作人賽門弗蘭葛倫繼承霍納的遺志、接下為續集譜曲的重責大任。

「阿凡達：水之道」海報。圖：迪士尼提供
「阿凡達：水之道」海報。圖：迪士尼提供

除了幕後團隊，幕前卡司原班人馬也應聲回歸，還有巨星驚喜加持，陣容十分堅強！「傑克」澳洲男星山姆沃辛頓、「奈蒂莉」美國女星柔伊莎達娜和「大反派上校」史蒂芬朗等原始卡司皆歸隊主演，在上一集中飾演科學家的雪歌妮薇佛更將以全新神秘角色現身！

金獎影后凱特溫絲蕾也加入卡司陣容、繼「鐵達尼號」後再與卡麥隆聚首合作，更令影迷雀躍不已！「阿凡達：水之道」將於2022年12月壓軸震撼登場，3D挑戰大銀幕視覺極限。

奧斯卡 電影 凱特

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