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餅乾盒圖中其實藏隻黑貓 網友費勁才找到驚「好可愛」

聯合新聞網 / 綜合報導
在這張餅乾盒的圖片裡，其實藏了一隻黑貓。取材自推特
在這張餅乾盒的圖片裡，其實藏了一隻黑貓。取材自推特

常言道「眼見為憑」，然而即使是靈魂之窗，也可能會因為一些視覺效果，而沒辦法看透眼前的景象。最近有位日本網友，就以此設計了視覺的謎題圖片，挑戰其他網友們的眼力究竟如何。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本推特網友「shiroiinu432」最近分享一張圖片。畫面中看似是個正常的餅乾盒，有著方形、圓形和薑餅人等等各種不同形狀的餅乾。

然而shiroiinu432卻透露，這張圖片中其實還藏了一隻黑色的貓咪。這隻貓咪就在盒子下方中間偏右「葉片餅乾的上方」，和背景的黑色融為一體，需要費上一番功夫才能找到。shiroiinu432也經常分享類似主題的圖片，例如「藏在豬排丼飯裡的兔子」、「藏在潛艇堡裡的貓咪」等等，挑戰網友們的眼力。

許多網友就紛紛表示「有找到了」、「放大後就比較好找」、「找到了喵」、「藏得還真完美」、「藏的方式滿可愛的」、「原來就在那裡」、「還滿有挑戰性的」、「找了五分鐘沒有，看網友提示後才找到」、「到底在哪」、「看來我該面對我的老花眼問題了」、「我以為那塊圓形螺旋狀的就是貓」。

藏在潛艇堡裡的貓咪。取材自推特
藏在潛艇堡裡的貓咪。取材自推特

藏在豬排丼飯裡的兔子。取材自推特
藏在豬排丼飯裡的兔子。取材自推特

日本 推特

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