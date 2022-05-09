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倫敦「台灣珍奶派對」 人氣飲料拉近台英距離

中央社／倫敦8日專電
台灣觀光局駐倫敦辦事處7日舉辦「台灣精粹」活動，透過珍珠奶茶派對和工作坊，讓英國的美食部落客等更認識台灣。（中央社）
台灣觀光局駐倫敦辦事處7日舉辦「台灣精粹」活動，透過珍珠奶茶派對和工作坊，讓英國的美食部落客等更認識台灣。（中央社）

台灣觀光局駐倫敦辦事處7日舉辦「台灣精粹」活動，透過珍珠奶茶派對和工作坊，增進英國美食部落客對台灣的認識。駐英國代表謝武樵說，珍奶體現台灣的創意與兼容並蓄，也是拉近與各國人士距離的好媒介。

台灣觀光局駐倫敦辦事處主任李思賢說，珍奶融合了不同材料創造全新體驗，多元口味也能滿足不同人士的需求，象徵台灣的包容與靈活性。透過在英國頗有人氣的珍奶，辦事處期待吸引更多人近距離認識台灣。

派對7日在倫敦鬧區一家原料和技術源自台灣的珍奶鋪舉行，有約20名英國部落客和媒體人出席。

台灣觀光局駐倫敦辦事處7日舉辦珍珠奶茶派對和工作坊，約20名英國部落客和媒體人出...
台灣觀光局駐倫敦辦事處7日舉辦珍珠奶茶派對和工作坊，約20名英國部落客和媒體人出席。駐英國代表謝武樵說，珍奶體現台灣的創意與兼容並蓄，也是拉近與各國人士距離的好媒介。（中央社）

由於許多英國民眾不清楚台灣是珍奶的故鄉，謝武樵開場致詞時特別說明珍奶發展史，包括在2000年代初期開始「進軍國際」，由東南亞、北美洲，逐步傳播至歐洲、英國。

他說，除了展現台灣的創意實力和多元融合精神，珍奶便於攜帶、口味親民，也反映台灣「無所不在」的實力。

他進一步表示，生活中從手機、電腦到汽車，許多商品的生產過程都有台灣參與，包括晶片等。從這個角度看，「台灣精粹」可謂唾手可得，台灣也沒有多數英國人認定的遙遠，能直接前往近距離體驗就更好了。

受邀出席派對並參加珍奶工作坊的美食部落客Tash接受中央社採訪時說，她非常喜愛珍奶，也喜歡滷肉飯、三杯雞等台灣美食；她計畫寫一篇文章介紹台灣，以及珍奶為何風靡全球。

Tash說，在倫敦鬧區，很難找到完全沒有珍奶鋪的街區。不過，雖然珍奶成功擄獲英國人心，多數人不知道它源自台灣，希望她在網路的資訊分享能改變這一點。

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