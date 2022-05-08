西藏發現「中國新樹王」 不丹松高達76.8米

西藏墨脫縣境發現多棵70公尺以上的巨樹。（取材自人民日報）

西藏自治區墨脫縣境內的背崩鄉格林村日前發現到一棵高達76.8公尺的不丹 松，刷新了此前中國最高樹的紀錄，是目前大陸已知最高的一棵樹。

人民日報客戶端報導，今年4月，墨脫縣林業和草原局委託北京 大學教授及多個生態保育中心組成聯合調查隊，對墨脫境內的不丹松進行調查。聯合調查隊採用無人機鐳射雷達系統進行大範圍測繪，發現11棵潛在高於70公尺的巨樹。隨後調查團隊攜帶背包鐳射雷達進入森林腹地，對11棵巨樹進行精細測繪。

經過為期10天的實地考察、數據採集與處理工作，最終發現了高達76.8公尺的不丹松巨樹，刷新了此前位於雲南高黎貢山的72公尺禿杉樹王的紀錄，是目前中國大陸已知的最高的一棵樹，成為名副其實的新樹王。

西藏墨脫縣發現一棵不丹松，高76.8公尺，成為大陸新樹王。（取材自人民日報）

研究團隊建議將此棵最高不丹松大樹取名為「辛達布」，本地門巴族語意為「神樹」。研究人員在「辛達布」樹身上，發現了節莖石仙桃、耳唇蘭、眼斑貝母蘭、匍莖卷瓣蘭、墨脫越橘、小尖葉越橘、中型樹蘿蔔等多種附生保護植物與墨脫特有植物，進一步證實「辛達布」所在的墨脫及雅魯藏布江大峽谷區域具有極高保護價值與文化意義。

研究團隊獲取了最高樹的精細三D點雲數據，並採用無人機獲取照片拼接成巨樹等身照。測量團隊還採用無人機懸吊測繩以及捲尺測量等方法，進行了高度和胸徑驗證，記錄了詳細數據。

不丹松是一種僅分佈於東喜馬拉雅地區的狹域分佈樹種，其主要分佈範圍為海拔1400公尺至2500公尺的山地雨林與亞熱帶氣候區。

此次調查中研究團隊在背崩鄉格林村共發現8棵高度在70公尺以上的巨樹，高度從70.2公尺到76.8公尺，是目前大陸經過精準測量發現的巨樹分佈最多的區域，體現雅魯藏布大峽谷區域森林生態系統的原真性。

全世界最高的樹位在澳洲 草原上的杏仁桉樹，總高度達到156公尺，相當於50層樓高。台灣最高的樹是台灣杉「桃山神木」，於2020年8月在雪霸國家公園及新竹林管處交界處谷地發現，經實地測量，確認樹高79.1公尺。