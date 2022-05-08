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女王同意哈利、梅根下月帶兒女返英 但不准「上陽台」

記者蘇詠智／即時報導
梅根近來在美國發展不甚順遂，各方都在關注她接下來的表現。（路透資料照片）
梅根近來在美國發展不甚順遂，各方都在關注她接下來的表現。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室鬧不和快兩年，終於在之前趁到荷蘭出席「永不屈服」運動會空檔旋風返英、和伊麗莎白二世女王見面，將彼此的緊張局面稍微和緩，女王也同意讓他們下個月回來參加自己即位70年的「白金禧」慶祝活動，但其中皇室重要員在白金漢宮的陽台接見外界的重頭戲，女王到最後決定只讓還在活躍、執行皇室勤務的重要成員們參加，意思是哈利和梅根將在此環節上缺席，但卻又讓他們成了眾矢之的。

哈利與梅根早已讓絕大多數英國人難以信賴，老是喜歡戴著有色眼鏡看他們，因而兩人的一舉一動都被認為是在藉機炒話題、自我推銷，偏偏「白金禧」的主角是女王，哈利和梅根就有搶風頭的危險，加上兩人這次還將把離開英國多時的兒子亞契、出生後從未踏足英國的女兒莉莉貝一起帶著，更會成為眾所矚目的焦點，英國媒體早就在批評他們刻意拿女王當踏腳石，又在為自己炒話題。在女王決定只有執行皇室勤務的重要人員才能一起陪同現身白金漢宮陽台後，評論員們又罵哈利和梅根這下子帶衰比較不太常出風頭的皇室其他低調成員們，總之，他們怎麼做，都能夠為自己招來罵名。

歐美曾有報導，稱梅根早就看破自身在英國的未來，認為不管怎樣英國人就是不會喜歡她，那麼自家美國人對她的態度，更值得她在意。自從他原先要在Netflix做的兒童影集「Pearl」被該平台直接取消製播計畫後，梅根在美國的前景看來也不像外界之前所想的那麼穩固，有公關業的分析人員認為這顯示梅根與哈利的品牌強度遠不如各方以為的堅實，美國人只怕並不見得對他們倆有多麽深的欣賞，梅根接下來要在Spotify上開節目，是她重振雄風的希望，不容再搞砸。

梅根（左）與哈利不管怎麼做，都能引來英國民眾或媒體的批評。（歐新社資料照片）
梅根（左）與哈利不管怎麼做，都能引來英國民眾或媒體的批評。（歐新社資料照片）

梅根 英國 哈利

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