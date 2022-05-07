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阿拉巴馬州發現北美最大洞穴畫 千年歷史、原住民製作

編譯盧炯燊／綜合7日電
考古學家透過先進的攝影技術，在阿拉巴馬州阿帕拉契高原一個千年洞穴裡，發現一組全北美最大洞穴壁畫。左圖為刻在山洞天花板、長達6呎圖像，先進攝影技術顯示(右圖)似為穿戴印第安服飾的人像。 (NBC電視台截圖)
考古學家透過先進的攝影技術，在阿拉巴馬州阿帕拉契高原一個千年洞穴裡，發現一組全北美最大洞穴壁畫。左圖為刻在山洞天花板、長達6呎圖像，先進攝影技術顯示(右圖)似為穿戴印第安服飾的人像。 (NBC電視台截圖)

考古學家透過先進的攝影技術，在阿拉巴馬州阿帕拉契高原(Appalachian Plateau)一個千年洞穴裡，發現一組全北美最大洞穴壁畫。

阿帕拉契高原從賓州南部延伸到阿拉巴馬州，是典型的喀斯特地區，遭嚴重侵蝕的石灰岩形成數以千計的洞穴，在其中一個於1998年首次給發現的「第19號無名洞穴」(為防遭破壞，具體位置一直保密)內，田納西州大學人類學教授、考古學者西梅克(Jan Simek)領導的團隊，在洞穴頂部發現這組北美最大的壁畫。

這組刻畫共有五個圖像，最大的一個長達7呎，其中四個有可能是穿戴著象徵王權物品的人，也有可能是代表死者的靈魂，另外一個則是一條盤繞的蛇，可能是響尾蛇。

他指出，「第19號無名洞穴」從地表以下延伸數哩，僅在入口處的光線之外，充滿鐘乳石和石筍，但在黑暗區的洞穴頂上，則刻有數百個洞穴壁畫。

隨著洞穴愈進愈深，也愈來愈小，地面與洞頂愈來愈矮。西梅克相信，當時刻下這些壁畫的北美原住民，是藉著點燃蘆葦的火光照明，因為在整個洞穴都發現古老的蘆葦沉積物。

研究人員說，這個洞穴有數百幅洞穴壁畫，被認為是東南部美洲原住民洞穴藝術最豐富的地方。隨著千年過去，這些壁畫早給泥槳覆蓋，憑肉眼根本無從發現，為了研究其歷史藝術，西梅克的團隊使用先進的攝影測量技術。

該團隊使用的攝影測量，是一種涉及拍攝數百張數位圖像，以建構虛擬3D模型的技術。使用這種方法後，研究人員發現五幅以前不為人知的巨型洞穴壁畫。

西梅克表示，團隊的研究，最初目的只是記錄洞穴的資料，以防遭到損壞或日後消失，但他竟然發現這組迄今為止最大的壁畫。有關研究共拍攝了1萬4000多張照片，在洞穴頂發現的壁畫僅是小部分，估計日後會有更多發現。

團隊估計，這些雕刻是大約1000年前，由居住在該地區美洲原住民製作的。

考古學家透過先進的攝影技術，在阿拉巴馬州阿帕拉契高原一個千年洞穴裡，發現一組全北...
考古學家透過先進的攝影技術，在阿拉巴馬州阿帕拉契高原一個千年洞穴裡，發現一組全北美最大洞穴壁畫。左圖為刻在山洞天花板、長達6呎圖像，先進攝影技術顯示(右圖)似為穿戴印第安服飾的人像。(取自推特)

阿拉巴馬州 原住民 攝影

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