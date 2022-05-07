泳衣透視裙辣秀長腿 克莉絲汀史都華化身陸地美人魚

克莉絲汀史都華的泳裝造型下半身搭配亮片寶石裝飾的透視網狀長裙，再以山茶花腰帶點綴，集優雅與火辣於一身，雙腿看起來更顯修長。圖／香奈兒提供

香奈兒日前在摩納哥舉行2022/23 Cruise度假系列大秀，與會嘉賓包含品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、權志龍（G-Dragon，暱稱GD）、凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）等人，星光雲集。而秀後派對同樣精彩，其中克莉絲汀史都華、GD兩人可說是承包了整場造型看點，穿出火辣性感又經典有型的時尚 態度，非常搶鏡。

克莉絲汀史都華選穿香奈兒今年春夏系列的黑白泳衣長裙，特別的是這件衣服以胸前印有雙C logo的高衩連身泳衣為基底，下半身搭配亮片寶石裝飾的透視網狀長裙，再以山茶花腰帶點綴，集優雅與火辣於一身，並展現出克莉絲汀史都華的好比例身形優勢，雙腿看起來更顯修長，像是陸地上的美人魚。

穿搭向來不讓人失望的GD，則是以黑色斜紋軟呢外套搭絲綢襯衫褲裝亮相，他的這身裝扮充滿巧思，首先是內裡的湖水綠襯衫和外套的湖水綠領子、袖口搭配得宜，仔細看外套上的鈕扣也同樣是湖水綠。接著是他的珍珠眼鏡鍊也呼應了黑白珍珠迷你包的材質，加上以黑白德比鞋完整整體造型，無論是色彩或風格、材質上的組合看來都相當和諧有型，也不失香奈兒品牌的經典優雅風貌。