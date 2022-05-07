「大獅子」趴民宅草叢嚇死人 專家全副武裝到場傻眼

民眾發現草叢裡躲了一隻「大獅子」，其實只是個購物袋。圖擷自@kwskenya

肯亞野生動物署（Kenya Wildlife Service，KWS）近日接獲一起報案，一頭野生獅子出現在民宅周圍，躲在草叢內虎視眈眈的模樣嚇壞居民。然而當相關人員到了通報現場，卻發現原來只是個印有獅子頭像的購物袋，證實只是虛驚一場。

根據BBC報導，這起烏龍事件發生在肯亞東部的基尼亞納村（Kinyana），距離肯亞山國家公園僅1公里。農場的工人在幫雇主工作時，赫然發現眼前的草叢裡躲著一隻獅子，嚇得他立刻報案處理。

野生動物署隨後緊急派了3名人員全副武裝到場查看，這才發現原來電話裡提到的「大獅子」，其實只是一只被放在草叢的購物袋，上頭剛好印了一個獅頭的圖案。

將購物袋拿起來一看，裡面裝了些酪梨樹苗，而這些其實是農場的主人買的，因為擔心乾枯而先放在袋子裡，萬萬沒想到引發了這場鬧劇。

雖然這次並沒有逮到真的獅子，但肯亞野生動物署仍呼籲民眾遇到類似案件最好積極通報，以免釀成遭到野生動物攻擊的不幸事件。