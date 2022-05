「大獅子」趴民宅草叢嚇死人 專家全副武裝到場傻眼

肯亞野生動物署(Kenya Wildlife Service,KWS)近日接獲一起報案,一頭野生獅子出現在民宅周圍,躲在草叢內虎視眈眈的模樣嚇壞居民。然而當相關人員到了通報現場,卻發現原來只是個印有獅子頭像的購物袋,證實只是虛驚一場。

根據BBC報導,這起烏龍事件發生在肯亞東部的基尼亞納村(Kinyana),距離肯亞山國家公園僅1公里。農場的工人在幫雇主工作時,赫然發現眼前的草叢裡躲著一隻獅子,嚇得他立刻報案處理。

野生動物署隨後緊急派了3名人員全副武裝到場查看,這才發現原來電話裡提到的「大獅子」,其實只是一只被放在草叢的購物袋,上頭剛好印了一個獅頭的圖案。

將購物袋拿起來一看,裡面裝了些酪梨樹苗,而這些其實是農場的主人買的,因為擔心乾枯而先放在袋子裡,萬萬沒想到引發了這場鬧劇。

雖然這次並沒有逮到真的獅子,但肯亞野生動物署仍呼籲民眾遇到類似案件最好積極通報,以免釀成遭到野生動物攻擊的不幸事件。

On arrival, KWS rangers were astonished to find out that the ‘alleged lion’ was a lion printed carrier bag.



Despite this being a false alarm, we laud the public for raising an alarm in order to mitigate a possible conflict. pic.twitter.com/spiYlpNNso