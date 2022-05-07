我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美方官員外洩美烏情資分享內幕 傳拜登批適得其反

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

聯合新聞網 / 綜合報導
親娘顏值很高，和一旁的新郎落差大，不少人以為是男方「家裡有礦」，但實際卻不是如此。(取材自中國報)
親娘顏值很高，和一旁的新郎落差大，不少人以為是男方「家裡有礦」，但實際卻不是如此。(取材自中國報)

每個人對另一半的要求都不盡相同，有人會先要求外型，也有人比較注重內在。在中國廣東地區，有一名19歲身材姣好、笑容甜美的女生嫁給了一名「滄桑大叔」，兩人雖然年齡有差距，新郎的外貌也不是那麼出眾，卻獲得了親朋好友的祝福，網友們評論「比起新郎，我不知道自己輸在哪裡」，親友也點出關鍵所在。

根據媒體報導，婚禮舉辦於湛江的一個酒店內，當新娘和新郎站在一起的時候，給人的感覺是「不太匹配」，因為新娘的顏值與身材都相當不錯，笑容很甜美，而且看得出來她年紀很小，事實上，新娘年僅19歲。

而一旁的新郎則是一臉滄桑，身高也比新娘矮了半顆頭，外貌不是那麼出眾，許多網友都質疑「我到底輸在哪裡？」，他們認為新郎比自己顯老，身高也比自己矮，憑什麼能娶到年輕漂亮的妻子，紛紛懷疑一定是新郎「家裡有礦」，才能把美人娶回家

據了解，新郎是透過相親和親娘認識的，兩人從戀愛到結婚，感情很穩定，新郎目前30歲，只是在普通的家庭長大，絕非「家裡有礦」，新人親友透露，雖然他的外貌不出眾，但是他很懂的照顧別人，是個不折不扣的「暖男」，才會讓新娘點頭答應。

不少女網友表示，現在男生都有點「普通卻有自信」了，覺得自己坐在家裡，就有女生主動跟他表白，做他女朋友，認為新郎認識新娘是透過媒婆認識的，還主動追求女生，這點就比許多男生強了許多，宅在家裡，然後希望過網戀找女朋友不太現實。

親友透露，是一個很會照顧別人的暖男，新娘也是被他這點給吸引。(取材自中國報)
親友透露，是一個很會照顧別人的暖男，新娘也是被他這點給吸引。(取材自中國報)

上一則

一巴掌的代價 威爾史密斯年度新片至少要拖到明年才出

延伸閱讀

暢小平婚介中心 5/7速配相親餐舞會

暢小平婚介中心 5/7速配相親餐舞會
夢工廠（二二）

夢工廠（二二）
阿勃勒

阿勃勒
冷眼集／阿中暖男 一遇政治就走樣

冷眼集／阿中暖男 一遇政治就走樣

熱門新聞

男房東發現，女租客是一名單親媽媽，已經住該房長達6年時間，於是決定把房子直接送她。 示意圖。（取材自ingimage）

女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房

2022-05-01 02:02
波克夏董事長兼執行長巴菲特。（美聯社）

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

2022-05-03 01:29
(取材自推特@auctionguydan)

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

2022-05-04 04:00
美國一間麥當勞前經理爆料，甜茶含糖量非常高，自己發現這點後就不敢再喝，也呼籲大家為了自己的健康別點。圖為美國加州聖地牙哥一間麥當勞門市。路透

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

2022-05-01 07:05
馬來西亞一位人妻哭訴因丈夫執意打壯陽針，害她對夫妻房事產生恐懼。(示意圖／ingimage)

老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚

2022-05-05 20:09
在這張照片中，其實藏匿了兩名偽裝的狙擊手。(取材自Twitter)

這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？

2022-05-06 02:02

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增