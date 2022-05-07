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一巴掌的代價 威爾史密斯年度新片至少要拖到明年才出

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯（右）掌摑克里斯洛克，也把自己的演藝圈形象和人氣都打掉。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）掌摑克里斯洛克，也把自己的演藝圈形象和人氣都打掉。（路透資料照片）

威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克，把自己的形象和人氣也打掉，變成歐美主流輿論討伐的目標，本來他入行20多年、終於登上金像獎影帝寶座，應該是事業上的又一高峰，不料獲獎前驚天一摑，把一手好牌全部打壞，他和「震撼教育」導演安東富夸合作的新片「Emancipation」，本來被看好有機會讓他再度和奧斯卡結緣，現在握有版權的Apple，傳出不但將把該片從今年的檔期表撤下，最快也要延到明年才會推出，目前也尚未敲定正式的上檔日期。

過往新科奧斯卡獎得主多半會趁話題正熱時，調高身價、接下大片，然後風光1、2年，獲獎後的第一部作品亦被視為乘勝追擊，會受到更多的關注，但威爾史密斯就因為形象跌谷底，不僅事業沒能更上層樓，還被唱衰恐怕短期內很難翻身，且因為奧斯卡主辦單位—美國影藝學院已對他下達10年不准出席任何活動的禁令，就算他還有機會再獲提名，也不能再進入典禮會場，勢必影響會員們對他的支持。「Emancipation」中他要演一位19世紀叛逃爭取自由的黑奴，絕對是很投美國影藝學院會員所好的題材和角色，可惜想要以此腳進軍明年的奧斯卡競賽，已經沒有可能。

據傳威爾史密斯現已經在接受心理治療，積極想要挽回自己的事業，無奈重大傷害已經造成，恐怕不是努力個一陣子就能說服公眾，他的未來，各方都在拭目以待。

威爾史密斯新片據傳明年之前都不會推出。（路透資料照片）
威爾史密斯新片據傳明年之前都不會推出。（路透資料照片）

奧斯卡獎 威爾史密斯 影藝學院

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