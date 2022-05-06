她二手店挖寶 35美元買到2000年古羅馬雕像 將歸還德國

一名骨董商日前以約35美元買到一尊大理石頭像，查證後確認是古羅馬時代藝術品，即將歸還德國。取材自聖安東尼奧美術館網頁

一名骨董商2018年在德州 舊貨店以約35美元買到一尊大理石頭像，查證後確認是19世紀巴伐利亞國王收藏的古羅馬時代藝術品，即將歸還德國 。

這尊約有2000年歷史的古羅馬石雕經歷了一趟不可思議的旅程。紐約時報 報導，骨董交易商楊恩（Laura Young，音譯）4年前在德州Goodwill二手店挖寶，在一張桌子下方的地面看到這尊白色大理石雕像，黃色價格標籤貼著34.99美元。

德州奧斯汀（Austin）廣播電台KUT報導，楊恩把52磅重（約24公斤）的雕像放在汽車後座椅、綁上安全帶載回家。

她第一眼看到雕像時，直覺認為價值不菲，「看起來非常古老」。她在Google（谷歌）圖庫搜尋「羅馬半身像」圖片和她買到的本尊「長得很像」；她聯繫拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）和蘇富比（Sotheby’s）證實她的預感為真，這尊半身雕像大約是西元1世紀前後的古羅馬時代藝術作品。

隨後和巴伐利亞政府的認證研究，確認了楊恩不能拍賣她在舊貨店挖到的寶。過程中，楊恩聘請一位紐約專攻國際藝術法的律師展開複雜與冗長的協商。

古羅馬雕像怎會輾轉流到美國德州，仍是個謎。楊恩的律師告訴紐約時報，在1833年之前，這尊半身雕像原為巴伐利亞國王路德維希一世（Ludwig I）收藏，置於仿羅馬風格的「龐培園」（Pompejanum）；1944至1945年間，二次大戰期間龐培園被同盟國的軍隊轟炸，有可能因此被美軍帶到美國。

由於德國政府未賣掉或放棄這尊雕像的擁有權，因此楊恩不是合法擁有人，而二手店Goodwill也提不出取得這尊雕像的來源。最後楊恩簽約同意將這尊石雕運回巴伐利亞，她獲得一筆小額的「發現費」，詳細數字未對外公布。

70多年後重見天日的這尊古羅馬雕像這週開始先在德州聖安東尼奧美術館（San Antonio Museum of Art）展出一年至2023年5月，之後才會送回德國。

報導指出，這尊大理石頭像創作的人物有可能是龐培王的兒子，在鬥爭中被凱薩大帝（Julius Caesar）打敗；也可能是羅馬帝國之初的名將尼洛．克勞迪．德魯沙斯．傑曼尼克斯（Nero Claudius Drusus Germanicus），他的軍隊占領過德國領土。

曾經放在楊恩客廳3年半的半身雕像，她說是「這一生擁有過最酷的東西」。現在她留存的是一尊3D列印版本，為這個離奇故事寫下句點。身為骨董商，她相信還會再挖寶到其他東西。