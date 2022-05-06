夏季開運招財 農曆4、5、6月這14個日子有玄機

命理師湯鎮瑋。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

連續在農曆三個月的這一天：修髮、剪髮、染髮、護髮，只要有動到、修剪到（關鍵），讓你天天都有好心情，隋時都有好運氣。

1.招財補財庫：想開運補財庫、時常覺得自己被劫財，金錢總是留不住，或是時常需要花錢消災的人，可以試試每月農曆初三，連續三個月這麼做不要漏掉，可以增旺財庫。

2.旺運補氣：時常覺得自己運氣不好，總是差臨門一腳，可以連續三個月在農曆初四整理頭髮，補運旺氣。

3.增旺偏財運：從事八大等娛樂行業、想斜槓人生、有投資 規劃想增加副收入的人，可在每月初五連續三個月整理頭髮。

4.增旺健康運：有長期無明病痛、煩惱，除了尋求醫生及專家，可以在農曆每月初八連續整理頭髮三個月，有很大的機會遇貴人醫生，對症下藥。記得重點在找到貴人醫生，而不是剪了頭髮就可治百病。

5.萬年單身體質求桃花：人緣不佳、被罷凌、有人際關係障礙者，想尋求正緣、貴人好桃花，可連續三個月在農曆初九日整理頭髮。

6.提升好心情：時常心情抑鬱，可連續三個月在農曆初十整理頭髮，除了多增加正能量，也可轉變自身好磁場，天天開心。

7.增加智慧：若時常覺得自己看走眼，常鑽牛角尖、執著看不開，想求功名文昌運者，可連續三個月在農曆十一日整理頭髮開智慧。

8.補充積極正能量：想在生活、學業、工作中增加自己奮發向上的積極度，可選擇在連續三個月在農曆十三日整理頭髮，讓自己更有活力朝氣。

9.招旺正財日：想增加賺錢能力、讓生意更好、業績更加蒸蒸日上，可連續三個月在農曆十四日整理頭髮，增加正財運。

10.增添福德：古語說「積善之家，必有餘慶」，想積德累積福報，可連續三個月在農曆十五日整理頭髮，淨化自己內外，多行善事，增長福慧。

11.精進修行：許多人都會發願，想改掉壞的習性，卻又常覺得在修行路上常有阻礙，影響動力，可連續三個月在農曆十九日整理頭髮，幫助你在修行路上更上一層樓。

12.發財招財日：類似每月農曆十四日的接旺正財日，可連續三個月在農曆二十三日整理頭髮，增加財運。

13.提升整體家運：若是覺得跟家人相處不和睦不協調，可連續三個月在農曆二十六日整理頭髮，讓自己增加轉念的能量，在家中找到與家人共處的方法，讓家庭的磁場更為和諧。

14.吉祥除穢日：感覺到自己霉運不斷，可多多利用每月農曆二十七日，連續三個月整理頭髮，去除穢氣轉運成功。

另外在夏季可多穿戴紅色、黃色的衣服和飾品開運。還有曾經教過大家做的「安忍水」，也可以幫助讓不安定的磁場轉為安定。

安忍水。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022年三大煞方為：

1.五黃廉貞星：落在中宮（影響家運、易有意外、疾病）

2.二黑巨門星（病符星）：在西南方入座

3.三碧爭鬥星：是非小人的正東方。

若家宅西南方及東方有施工動土、家中裝設冷氣等電器，易影響家中的宅氣和地氣不安穩，屬於外力介入影響，這時就可以使用安忍水，守護宅氣宅基，讓家運更為穩定。

時常睡不安穩、有失眠 的狀況，可在床邊安置安忍水；或是居家格局如財位壓樑、冰箱壓樑的情況，也可在樑下放置安忍水，穩定磁場（做法參考湯鎮瑋《2022福虎生風開運農民曆》https://reurl.cc/k11ZXr）。

【湯鎮瑋老師夏季開運完整版】