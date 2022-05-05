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中國規定小學五年級要會做「番茄炒蛋」網：別盡整這些虛的

記者林則宏／即時報導
中國教育部發布新課綱，規定小學五年級要會做番茄炒蛋。(本報資料照片)
中國教育部發布新課綱，規定小學五年級要會做番茄炒蛋。(本報資料照片)

一則教育部要求9月起中小學生要學煮飯的消息，登上中國網路熱搜榜。中國教育部官網日前發布「義務教育課程方案」，將「勞動」從原來的綜合實踐活動課程中獨立出來，並發布「義務教育勞動課程標準（2022年版）」，內容包括：清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護、農業生產勞動等十個任務群。

按中國教育部規定，學校可結合實際，在不同學段自主選擇確定任務群學習數量。例如在烹飪方面：

第一學段（1~2年級），要參與簡單的家庭烹飪勞動，如擇菜、洗菜等；

第二學段（3~4年級），學會做涼拌菜、拼盤，學會蒸、煮的方法，如加熱饅頭、包子，煮雞蛋、水餃等；

第三學段（5~6年級），做2~3道家常菜，如西紅柿炒雞蛋、煎雞蛋、燉骨頭湯等，還要會設計一頓營養食譜

第四學段（7~9年級），能設計一日三餐的食譜，獨立製作午餐或晚餐中的3~4道菜等。

在農業生產勞動方面：

第一學段（1~2年級），種植和養護1~2種植物或飼養1~2種小動物；

第二學段（3~4年級），體驗種植蔬菜、飼養家禽等；

第三學段（5~6年級），種植與養護1~2種當地常見的蔬菜、盆栽花草、果樹等，或根據區域相關規定，合法合規飼養1~2種常見家畜，如兔、羊等；

第四學段（7~9年級），體驗當地常見的種植、養殖等生產勞動，開展組合盆栽、農副產品保鮮與加工、水產養殖、稻田養殖等勞動實踐等。

對於中國教育部這項新課綱要求，不少網友表示贊同，認為可以提升孩子動手做的能力。但也有不少人抱怨：「目標是好的，但一條條列出來好像都很虛」；「不要盡整這些虛的，最後變成家長的任務，天天打卡煩死人」；「能不能落實是關鍵，現在高考競爭如此激烈，教育部卻搞這玩意兒，誰會陪你玩？」

教育部 雞蛋 食譜

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