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結束6個月科學任務 4名太空人動身返回地球

中央社華盛頓5日綜合外電報導
由SpaceX太空船發射到國際太空站（ISS）的第三組長期太空人小組，今天稍早安全離開國際太空站展開返回地球航程，結束為期6個月的科學任務。圖為這4名太空人穿著帶有頭盔的黑白相間太空服。路透
由SpaceX太空船發射到國際太空站（ISS）的第三組長期太空人小組，今天稍早安全離開國際太空站展開返回地球航程，結束為期6個月的科學任務。圖為這4名太空人穿著帶有頭盔的黑白相間太空服。路透

SpaceX太空船發射到國際太空站（ISS）的第三組長期太空人小組，今天稍早安全離開國際太空站展開返回地球航程，結束為期6個月的科學任務。

搭載3名美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人和1名歐洲太空總署（European Space Agency）德國太空人的太空探索科技公司（SpaceX）「乘龍」（Crew Dragon）太空船，在美國東部時間（EDT）凌晨1時20分脫離國際太空站，展開預計持續約23小時的返回飛行。

美國太空總署網路直播影像顯示，於高飛在澳洲上空時，太空船脫離國際太空站。

這4名太空人穿著帶有頭盔的黑白相間太空服，在太空船離開國際太空站前不久被綁在機組人員艙裡，在地球上空約400公里的軌道上運行。

然後，一系列短暫的火箭推力自動將太空船安全推離國際太空站，並降低其軌道，以便稍後重返大氣層並降落在海中。

如果一切順利，這艘名為「耐力號」（Endurance）的「乘龍」（Crew Dragon）太空船將於美東時間6日凌晨0時43分降落在佛羅里達海岸附近的海面上。

由61歲的美國太空人馬希朋（Tom Marshburn）、44歲的查里（Raja Chari）、34歲的巴隆（Kayla Barron）以及52歲歐洲太空總署德籍太空人毛瑞爾（Matthias Maurer）組成的「耐力號」機組員，於去年11月11日抵達國際太空站。

美國太空總署和歐洲太空總署今天開始飛返地球的4人團隊名為Crew-3，這是太空探索科技公司為美國太空總署發射到國際太空站的第三個經過充分訓練的長期太空人小組。

他們將帶著約550磅（約250公斤）貨物返回地球。

太空人 SpaceX 澳洲

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