湯姆克魯斯太屌啦 親自開直升機出席「捍衛戰士2」首映

湯姆克魯斯親自開直升機抵達首映會場。（路透）

電影 「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）4日在加州聖地牙哥舉行首映，主演湯姆克魯斯(Tom Cruise)親自駕駛直升機亮相現場，落地後還很臭屁地說，自己從來不做簡單的事。

今年59歲的阿湯哥 身穿筆挺幹練的深色西裝，繫上簡約的淺灰色領帶，開著直升機抵達活動現場，隨後從駕駛座走出，還不忘向現場記者和粉絲親切揮手，滿臉笑容燦爛。

湯姆克魯斯親自開直升機抵達首映會場。（路透）

網友見識了阿湯哥開飛機的颯爽英姿後紛紛評論，「這才是霸道總裁的出場方式」、「永遠的Top Gun」、「他是真的會開直升機啊」、「有被帥到」。

「捍衛戰士」（Top Gun）1986年上映後在全球獲得超過3.5億美元的票房佳績，被認為是相當成功的空戰電影，也掀起雷朋眼鏡、飛行外套等流行熱潮，而柏林樂團演唱的主題曲Take My Breath Away，不只成為情歌經典，也獲得奧斯卡獎 最佳原創歌曲獎肯定。

製片認為，這是一部關於家庭、友情和犧牲的電影，也是一封獻給飛行員的情書，希望讓觀眾看見一名捍衛戰士的飛行員該是什麼模樣。