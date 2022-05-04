我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

砸錢造神？多次預言成功的印度神童 被爆「全家都騙子」

編譯中心／綜合4日電
「印度神童」阿南德被爆砸重金在媒體宣傳，甚至買廣告衝人氣。（取材自IG）
「印度神童」阿南德被爆砸重金在媒體宣傳，甚至買廣告衝人氣。（取材自IG）

印度神童」阿南德（Abhigya Anand）因多次預言成真而聲名大噪，包括2019年準確預言2020年爆發的新冠疫情，雖然其後預言並非每次命中，但他每次開口仍受全球關注。不過，阿南德近日遭印度媒體「BLTIZ」起底「一家全是騙子」，報導更指其父母砸重金在媒體宣傳買廣告，安排「暗樁」衝人氣。對此，阿南德發言人澄清報導不實，批評相關媒體想污衊阿南德，要求公開道歉，否則採取法律行動。

現年16歲的阿南德在其YouTube頻道「Conscience」多次分享新冠疫情、國際地緣政治形勢、災難、加密貨幣等經濟股市預言，2020年獲得了GCPA神童獎（Global Child Prodigy Awards），成為獲全球認證的神童。

不過，BLTIZ指出，頒獎機構GCPA只是個民間團體，欠缺公信力，又指可以「花錢買通」，又說阿南德爸媽砸重金在媒體宣傳，甚至買下廣告，安排「暗樁」來衝阿南德人氣，形容實際上阿南德一家「全是騙子」。

BLTIZ的報導引來世界多個媒體轉載，成為網上熱門話題。對此，阿南德發言人聲稱，阿南德的預測準確率超過 90%，其名聲來自辛勤工作，也沒證據表明其家人向任何人或媒體支付費用，「如果他（阿南德）追求名聲，他會每天發布影片，但阿南德在2至3個月內都幾乎沒發布視頻，只在有重要事情的時候才會發布影片」。

據悉，阿南德7歲起就住在印度的寺廟當中學習梵語，8歲時就能背誦出《薄伽梵歌》，因而登上媒體版面，而後他學習印度吠陀占星術，並在2020年時，因成功預言疫情而暴紅。

印度 疫情 貨幣

上一則

男女之間有純友誼？男星吐一招鑑定：要可以一起洗澡喔

延伸閱讀

快看世界／印度超高溫提前到 停課停產還停電

快看世界／印度超高溫提前到 停課停產還停電
日本等亞洲國家試行周休三天

日本等亞洲國家試行周休三天
印度、巴基斯坦陷「煉獄熱浪」 專家：挑戰生存極限

印度、巴基斯坦陷「煉獄熱浪」 專家：挑戰生存極限
俄天然氣船轉向 不去日本、台灣改駛中國大陸

俄天然氣船轉向 不去日本、台灣改駛中國大陸

熱門新聞

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

2022-04-22 18:09
男房東發現，女租客是一名單親媽媽，已經住該房長達6年時間，於是決定把房子直接送她。 示意圖。（取材自ingimage）

女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房

2022-05-01 02:02
波克夏董事長兼執行長巴菲特。（美聯社）

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

2022-05-03 01:29
美國一間麥當勞前經理爆料，甜茶含糖量非常高，自己發現這點後就不敢再喝，也呼籲大家為了自己的健康別點。圖為美國加州聖地牙哥一間麥當勞門市。路透

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

2022-05-01 07:05
(取材自推特@auctionguydan)

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

2022-05-04 04:00
一隻灰貓拉長身子喝眼前的飲料。（取材自推特@TranslatedCats）

「國際珍奶日」灰貓偷喝照瘋傳 網笑翻：不是第一次了

2022-04-30 02:45

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅
失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌