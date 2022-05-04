狗狗浮誇睡姿 這隻舌頭流成紅毯 那隻「倒栽蔥」插進沙發

兩隻狗狗的戲精睡姿讓不少網友直呼太神了。 (取材自Reddit)

家裡毛小孩睡相還能多糟糕？最近在社群網站 上掀起一股「曬出你家毛小孩奇葩睡姿的」活動，不少網友紛紛貼出家中毛孩超誇張的睡相照片，可以說是奇才輩出，但其中一張兩隻大型犬睡在沙發上的模樣實在太過戲精，吸引不少網友按讚。

網路論壇「Reddit」近日掀起一股曬出自家狗狗誇張睡相照片的風潮，其中獲得滿堂喝采的非這張照片莫屬，兩隻大型犬舒服得靠在沙發上睡死，其中左邊那隻睡到嘴巴張超開、舌頭像是頒獎典禮的紅毯一樣幾乎全部吐出來，隔壁的同伴同樣也睡得超香，整隻狗「倒栽蔥」插進沙發中四腳朝天，其中一隻前腳還伸的又高又直，乍看很像在睡夢中做瑜珈，浮誇的戲精睡姿讓不少網友笑翻。

這張兩隻狗爽睡沙發的照片吸引超過百萬人按讚，許多網友都被這超扯的照片笑到噴飯，留言表示「這沙發是哪個牌子的，竟然能讓狗狗爽成這樣」、「每次看到這種奇葩睡姿，都很好奇狗狗牠們睡醒不會覺得不舒服嗎」、「那個嘴巴開成那樣的是睡到打呼了吧」、「那個睡到翻肚的發生什麼事情了」、「僅僅一張照片就娛樂了我的一天」。