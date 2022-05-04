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倉庫挖寶 他尋獲750萬現金 結局出乎意料「留不住」

聯合新聞網 / 綜合報導
(取材自推特@auctionguydan)
(取材自推特@auctionguydan)

美國出租倉庫行業盛行，許多人租了倉庫後便不再理會，因此出現許多專門買下倉庫進行尋寶的「寶藏獵人」。丹道森(Dan Dotson)是一名倉庫拍賣師，同時也是實境節目《倉庫戰爭》的主持人，日前揭露了他的一名買家如何買下的倉庫中發現驚人的750萬美元現金，又為何失去這筆鉅款的故事。

根據《太陽報》報導，道森一位買主跟他以500美元買下一個倉庫，並在裡面發現一個保險箱。他們便找了鎖匠來打開他，但失敗了，直到找了第二個鎖匠才成功。一般來說，他很習慣打開以後只是徒勞無功，但這次不一樣，裡面竟然藏有750萬元的現金！

但他卻沒有能留下這筆意外之財的運氣，在那之後便有律師聯絡他，表示自己是倉庫原本的主人派來，表示願意提供60萬的報酬來換回那筆鉅款，被該買家所拒絕。律師方面不死心，又把報酬拉高兩倍到120萬，這次買家接受了，儘管這代表除了這數額以外的錢，他要全部還回給原本的主人。

道森評論道，他難以想像有人會把這樣的一筆鉅款就放在倉庫，而不去理會他，或是直接忘記他的存在。有人則說，有可能付款的信用卡被停了、搬走了、甚至是去坐牢了都有可能，儘管不知道到底發生了什麼事，道森仍認為這可能是他們經手過最值錢的倉庫了。

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