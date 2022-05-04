影／自動販賣機驚見新款「米奇飲料」牠探出滿頭問號

老鼠探出頭，彷彿問著：這是哪裡我是誰？ (影片截圖)

有食物的地方通常都會出現「米奇」，但在這種地方出現老鼠可就令人哭笑不得。一名網友日前打算投自動販賣機買飲料來喝，殊不知靠近販賣機就看到一隻灰色老鼠冒出頭來，不斷東聞西嗅，就像是被販賣的商品一樣，一雙眼睛盯著眼前的人一直看，讓網友直呼好笑又傻眼。

一名女網友在Tiktok帳號「m19_peach」貼出一段短片，日前她在日本 東京銀座某處街道上跟朋友打算買飲料來喝，剛好看到附近有自動販賣機，正要投幣下去的時侯竟看到有一款飲料長得跟別人都不一樣，是一顆「灰色毛球」，仔細看才發現竟然是一隻老鼠。

老鼠從自動販賣機中的孔洞冒出來，可以很明顯看到販賣機裡面的展示飲料模型已經被推倒，只見牠好奇盯著正在拍照的人，不斷搖頭晃腦地聞聞嗅嗅，接著發現這地方好像不是牠該待的，就像打地鼠一樣頭一縮鑽下去了，目睹這一切網友將全程拍下，直呼可愛但又很傻眼，好奇這隻老鼠到底怎麼鑽進去的。

影片曝光後至今已吸引超過18萬名網友觀看，不少網友留言表示「莫名覺得蠻可愛的」、「米奇不妙屋」、「是很可愛沒錯，但好不衛生」、「是我的話應該會當場尖叫出聲音」、「不知道按那款飲料老鼠會不會直接掉出來」。有網友關心這台自動販賣機的衛生問題，原PO則說後來有看到廠商派人去消毒，展示飲料模型也已經物歸原位。