MLB史上首見景象 紐約、洛杉磯4隊稱霸分區龍頭

美聯及國聯四支為處於紐約及洛杉磯的球隊，同時霸占分區第一的寶座，寫下史上首見景象。（截圖自MLB官方推特）

本季大聯盟已開打約1個月，美聯及國聯四支為處於紐約及洛杉磯的球隊，同時霸占分區第一的寶座，寫下史上首見景象，而戰績最好的就是紐約洋基 與紐約大都會 兩大豪門球隊。

紐約及洛杉磯4支球隊位居分區第一的情況，是兩聯盟合併以來第一次出現。國聯方面，大都會隊季前進行大力補強，最重要的是引進3屆塞洋獎投手薛則（Max Scherzer），加上以林多(Francisco Lindor )為首的打線終於打出期待，今天險勝勇士後以18勝8敗位居國聯東區第一，也是國聯戰績最佳；至於另一強權道奇也沒掉漆，目前14勝7敗與教士無勝差，但以較高勝率暫居國聯西區寶座。

美聯方面，「邪惡帝國」洋基隊本季一開賽就展現強勢實力，今天又大勝藍鳥推進致11連勝，18勝6敗是全大聯盟戰績最佳球隊，在美聯東區領先第二名的藍鳥隊2.5場勝差。較讓人意外的是近年戰績不佳的的天使隊，本季在大谷翔平二刀流平穩演出，與楚奧特傷癒歸隊持續繳出MVP表現，投打兩端都讓人驚艷，今日雖不敵紅襪，仍以15勝10負暫居美聯西區第一，領先第二名的水手隊2場勝差。